"Сердцеедки по-украински": две сестры заманивали мужчин на свидание и обворовывали их

Романтические знакомства на железнодорожном вокзале Хмельницкого заканчивались для мужчин полной потерей сбережений. Полиция разоблачила двух сестер, придумавших циничную схему обогащения, используя алкоголь и мобильные телефоны своих жертв.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Как установили следователи, к преступлениям причастны две местные жительницы 20 и 23 лет. «Охотничьими угодьями» для сестер стал железнодорожный вокзал города.

Сценарий был всегда одинаков: девушки подходили к мужчинам, завязывали непринужденный разговор и предлагали продолжить общение за рюмкой.

В дальнейшем, во время совместного распития алкогольных напитков, когда бдительность новых знакомых притуплялась, злоумышленницы действовали молниеносно.

Главной целью сестер были не кошельки, а сим-карты. Девушки незаметно вытаскивали их из мобильных телефонов пострадавших.

Имея на руках «семерку», привязанную к банковскому счету, они получали беспрепятственный доступ к интернет-банкингу жертв. После этого все средства со счетов мужчин мгновенно исчезали.

В настоящее время правоохранители установили причастность родственниц как минимум к пяти таким эпизодам.

«Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим — почти 300 тысяч гривен», — отметили в полиции.

Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры уже объявили обеим фигуранткам подозрения.

Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют причастность сестер к другим аналогичным преступлениям. За совершенное им грозит длительный срок заключения.

Напомним, недавно в Хмельницкой области мужчина потерял 240 тысяч гривен, попав на крючок аферистов при попытке приобрести авто онлайн. Потерпевший поэтапно перечислял средства за якобы доставку, растаможку и сертификацию машины из-за границы, однако после получения денег «продавец» скрылся.