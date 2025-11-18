- Дата публикации
"Сердцеедки по-украински": две сестры заманивали мужчин на свидание и обворовывали их
Две местные жительницы охотились на мужчин на вокзале в Хмельницком.
Романтические знакомства на железнодорожном вокзале Хмельницкого заканчивались для мужчин полной потерей сбережений. Полиция разоблачила двух сестер, придумавших циничную схему обогащения, используя алкоголь и мобильные телефоны своих жертв.
Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.
Как установили следователи, к преступлениям причастны две местные жительницы 20 и 23 лет. «Охотничьими угодьями» для сестер стал железнодорожный вокзал города.
Сценарий был всегда одинаков: девушки подходили к мужчинам, завязывали непринужденный разговор и предлагали продолжить общение за рюмкой.
В дальнейшем, во время совместного распития алкогольных напитков, когда бдительность новых знакомых притуплялась, злоумышленницы действовали молниеносно.
Главной целью сестер были не кошельки, а сим-карты. Девушки незаметно вытаскивали их из мобильных телефонов пострадавших.
Имея на руках «семерку», привязанную к банковскому счету, они получали беспрепятственный доступ к интернет-банкингу жертв. После этого все средства со счетов мужчин мгновенно исчезали.
В настоящее время правоохранители установили причастность родственниц как минимум к пяти таким эпизодам.
«Общая сумма ущерба, причиненная потерпевшим — почти 300 тысяч гривен», — отметили в полиции.
Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры уже объявили обеим фигуранткам подозрения.
Следственные действия продолжаются, правоохранители проверяют причастность сестер к другим аналогичным преступлениям. За совершенное им грозит длительный срок заключения.
