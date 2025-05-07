Из 16 претендентов на должность Директора Бюро экономической безопасности 7 – представители НАБУ и САП

Реклама

Серед претендентів на посаду директора Бюро економічної безпеки найбільше залишилося представників з НАБУ та САП. Про це йдеться в матеріалі УНН. Журналісти пов'язують таку тенденцію з тим, що теперішній конкурс — калька з конкурсу на посаду директора НАБУ, в якому практично всі нинішні кандидати брали участь. Крім того, за задумом ідеологів "перезавантаження", БЕБ повинно стати чимось подібним до Національного антикорупційного бюро — структурою з обмеженим на неї впливом влади.

Загалом антикорупційну вертикаль в конкурсі до БЕБ представляють одразу 7 учасників. Про більшість з них інформації у відкритому доступі практично немає, а декларації вилучені з реєстрів НАЗК.

Олександр Цивінський, керівник підрозділу детективів НАБУ. Відомий свіжим розслідуванням справи Комарницького щодо махінацій зі столичною землею.

Реклама

Раніше Цивінський брав участь у багатьох конкурсах на керівні посади в НАБУ, зокрема й на директора, але не пройшов.

Роман Яроменок, старший детектив НАБУ. У травні минулого року брав участь у конкурсі на посаду судді Конституційного суду України, а ще раніше змагався за посаду голови САП. Журналісти звинувачували Яроменка у причетності до "зливу" матеріалів кримінального провадження.

Михайло Буртовий, старший детектив НАБУ. Працює на цій посаді від липня 2019 року. До цього був заступником начальника відділу поліції №2 Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві. Брав участь у конкурсі на директора НАБУ, де йому ставили багато запитань щодо набуття майна, зокрема щодо отримання 58 земельних ділянок його матір’ю.

Максим Ворвуль, заступник керівника Третього підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ, брав участь у конкурсі на директора НАБУ, де також отримав запитання щодо набуття у власність земельної ділянки в районі, прокурором якого він був на той час. Остання декларація — про суттєві зміни майнового стану, Ворвуль отримав зарплатню у 154 тисячі гривень.

Реклама

Олександр Скомаров, керівник Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Раніше брав участь у конкурсі на голову НАЗК, де йому запитання ставила та сама Лаура Штефан, яка зараз очолює комісію з відбору директора БЕБ. Запитання стосувалися конфлікту інтересів: Скомаров поручився за сестру, яка проходила як підозрювана у кримінальному провадженні НАБУ щодо підсанкційного "короля контрабанди" Альперіна. Згодом справа була закрита. Торік Скомаров в середньому отримував майже 200 тис. грн зарплати на місяць, тож як і попередній кандидат, може сильно втратити у доходах у разі перемоги у конкурсі.

Руслан Даменцов, заступник керівника Другого підрозділу детективів Четвертого Головного підрозділу детективів НАБУ. Раніше брав участь у конкурсі на директора НАБУ. Розпочинав свою кар’єру на Одещині як міліціонер. Декларація у публічному доступі відсутня.

Олександр Ситников, начальник відділу внутрішнього контролю САП. Згадок про Ситникова в ЗМІ також майже немає, крім інформації, що наразі він працює у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі начальником відділу внутрішнього контролю.

Не менш цікаві й ті кандидати, кого численні медіа вже назвали "головними претендентами". Це Руслан Пахомов, Ігор Шепетін та Атілла Ковчі. Їх пов'язує між собою не лише шалена медійна активність, яка збіглася з початком конкурсу на очільника БЕБ, а й численні питання щодо роботи в правоохоронних та фіскальних органах.

Реклама

Також до фінішу конкурсу дістались не такі помітні для громадськості представники прокуратури, ДФС, податкової тощо. Зокрема це Аміл Азад огли Омаров, керівник Шевченківської окружної прокуратури Харкова. Роман Татарінов, який 2021 року обіймав посаду начальника управління Головного слідчого управління ДФС. Маштабей Сергій, головний спеціаліст відділу з питань цифрового розвитку на транспорті у Мінінфраструктури. 2021 року він брав участь у конкурсі на голову БЕБ, на посаду директора державного підприємства "ІСС" та на директора НАБУ, куди не був допущений. Руслан Рачинський, ексзаступник начальника ГУ ДПС у Київській області. Працював у податковій до 2024 року, раніше брав участь у конкурсах НАБУ, але безрезультатно.