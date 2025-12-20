Серьезная автотроща в Ровенской области: ДТП с восемью авто парализовало трассу Киев–Чоп

ДТП / © Поліція Рівненської області

Реклама

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 20 декабря, около 13:00 на трассе Киев -Чоп в селе Белая Криница. По предварительной информации, в аварию попали около восьми транспортных средств.

Об этом пишет полиция Ровенской области.

В результате массового столкновения произошло возгорание автомобилей. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и экстренные службы, которые ликвидировали пожар и начали деблокировать людей из поврежденных автомобилей.

Реклама

ДТП / © Поліція Рівненської області

По предварительным данным, пострадали три человека. Спасатели уволили их из истерзанных транспортных средств. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где они проходят необходимое обследование и получают помощь.

ДТП / © Поліція Рівненської області

Из — за последствий ДТП движение в сторону столицы временно перекрыто. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок и при возможности выбирать альтернативные маршруты.

Напомним, в Киеве на Набережном шоссе произошло смертельное ДТП — погиб водитель. Еще трое пассажиров попали в больницу.