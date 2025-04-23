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- Украина
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Серьезная угроза баллистики: в Киеве и ряде областей снова воздушная тревога
Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены.
В Киеве после обеда 23 апреля объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики. Сирены также раздаются в ряде других областей.
«Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока», — предупредили Воздушные силы ВСУ.
Однако по состоянию на 15.21 ракеты в воздушном пространстве не фиксируются, поэтому в большинстве областей раздались отбои.
Напомним, что диктатор Путин нашел циничное оправдание российским ударам по гражданским объектам.