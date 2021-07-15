Обокрали предпринимателей и разделись до трусов: вор после "промысла" на пляже отрицает свою вину

Обокрали предпринимателей и разделись до трусов: вор после "промысла" на пляже отрицает свою вину

Если в дальнейшем задержанных признают виновными, то пляжа они не увидят примерно 15 лет.

На Ровенщине трое мужчин с пистолетом напали на предпринимателей на пляже, связали их, похитили 800 тысяч гривен и скрылись. Нашли злоумышленников у озера. Там они разделись до нижнего белья и притворились отдыхающими. Но их все-таки задержали. Сейчас суд избирает им меру пресечения.

Об этом говорится 15 июля в сюжете ТСН.16:45.

В Дубенском суде сейчас идет заседание. Их должно быть целых три по каждому из подозреваемых. Их по процедуре привозят отдельно, чтобы они не имели возможности между собой что-то обсуждать.

Началось все с того, что из Львова в Дубно предприниматель с водителем привезли строительные материалы, которые им заказали через Интернет. Их встретил клиент, который был с пистолетом, через мгновение к нему приехали еще два товарища. Дальше все было, как в кино. На поставщиков стройматериалов напали, связали, забрали деньги в сумме 800 тысяч гривен и скрылись на автомобиле BMW х5.

В области объявили спецоперацию. На их след вышли в Ровно, началась погоня по улицам и дворам. Беглецы едва не спровоцировали несколько ДТП и даже таранили машину копов. Вот что нам рассказал один из патрульных, который участвовал в преследовании.

"Почти совершил наезды на пешеходов, на транспортные средства, создавал постоянно аварийные ситуации. Он был заблокирован, однако развернувшись данное транспортное средство столкнулся с автомобилем патрульной полиции и почти совершил наезд на патрульного полицейского", — рассказал командир взвода патрульной полиции Ровенской области Юрий Пословский.

Далее беглецы оторвались от копов, в лесополосе покинули свой внедорожник и побежали к озеру. Там некоторые даже успели раздеться до нижнего белья. Когда копы подскочили к ним, даже возмущались, мол почему к ним. честным гражданам. цепляются. Патрульные всех троих задержали.

С одним из подозреваемых нам уже удалось пообщаться перед заседанием. Своей вины не признает. И нам утверждает, что вообще к преступлению не причастен.

"Я шел с озера, шел еще с трусами мокрыми. Это серьезное какое безобразие получилось", — говорит подозреваемый.

Хотя сказал, что других двух задержанных таки знает. А вот они причастны к преступлению — нет. Каждому из них предстоит избрать меру пресечения. Изберут ли — еще ждем. Следователи просят 2 месяца под стражей без залога. Если в дальнейшем задержанных признают виновными, то озера они не увидят примерно 15 лет. Похищенные деньги полицейские еще ищут, потому задержанные успели их где-то спрятать.

Новости Украины: в Ровенской области задержали воров, которые притворились отдыхающими

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку