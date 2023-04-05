Серьезное ДТП в Ровенской области: на блокпосту случайно погиб мужчина (фото)

Один из водителей не справился с управлением.
В Ровенской области погиб мужчина, который стоял у блокпоста — на него наехало попавшее в ДТП авто.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Opel не справился с управлением и врезался в отбойник. Ехавший за ним в этот момент автомобиль "ВАЗ" — притормозил, в результате чего столкновение с ним допустил водитель внедорожника Hyundai Terracan.
От удара транспортные средства отбросило на стоящих людей на дороге возле блокпоста: один человек погиб, еще двоих госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали полицейские. Детали смертельного происшествия устанавливаются.
Напомним, в Николаевской области водитель утопил патрульную полицейскую в канале и скрылся с места аварии.
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