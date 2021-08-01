Серьезное столкновение автомобилей в Одесской области: пострадали дети

Из-за аварии движение на трассе временно затруднено.

Сегодня, 1 августа, возле села Новокарбовка, что в Подольском районе, произошлj ДТП.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

В результате столкновения автомобилей Mercedes-Benz Vito, Ford Fiesta и Renault Megane травмировались две девочки 6 и 11 лет и 45-летняя женщина, им помогают врачи.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Подольского районного управления полиции, решается вопрос о правовой квалификации события.

Движение на 323 км автодороги временно затруднено.

Напомним, в Белгород-Днестровском районе Одесской области водитель на иномарке насмерть сбил двух человек которые ехали на велосипеде.

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