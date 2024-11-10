Серьезные провокации со стороны россиян в одной из областей: власти призвали жителей не выходить на улицу

Оккупанты все чаще используют БпЛА различных модификаций, в частности Mavic ("Мавик"), которому не могут противодействовать средства РЭБ, а также FPV-дроны.

В Херсонской области 11 ноября украинские власти ждут "серьезную провокацию" со стороны армии РФ.

Об этом предупредил спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телеканала FREEДОМ вечером 10 ноября.

По словам спикера, второй день подряд Херсонская область не страдает от массированных атак со стороны врага, поэтому завтра, 11 ноября, по словам Толоконникова, есть вероятность "какой-то серьезной провокации".

"Призываем жителей Херсонщины поберечься, не выходить на улицу, лучше провести этот день дома. Если будут слышны взрывы, то нужно пользоваться правилом двух стен или спускаться в укрытие", — сказал Толоконников.

По его словам, в городе в результате обстрелов со стороны армии РФ только в сентябре 2024 года пострадали 154 человека, а в октябре — 124.

"То есть в октябре немного снизилось количество пострадавших в результате российских атак, но в то же время количество самих атак не уменьшилось, люди просто осторожнее, конечно же, наши вооруженные силы противодействуют им более качественно впоследствии", — рассказал спикер Херсонской ОВА.

Тем временем Кремль заявил, что его цель завоевать Украину осталась неизменной. По информации западных СМИ, речь идет о ключевых городах, в том числе Запорожье и Херсон.

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