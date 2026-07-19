- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 173
- Время на прочтение
- 1 мин
Большой минус в живой силе и технике: потери России по состоянию на 19 июля
Российская армия несет бешеные потери на поле боя.
Россия продолжает терять свою армию и технику на фронте. За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1520 оккупантов.
Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.
Общие потери оккупантов от начала полномасштабной войны:
личный состав — около 1 428 930 человек (+1520)
танки — 12156 (+5)
боевые машины — 24963 (+7)
артиллерийские системы — 46261 (+92)
РСЗО — 1950 (+4)
средства ПВО — 1505 (+3)
самолеты — 438
вертолеты — 354
наземные робототехнические комплексы — 1956 (+13)
БпЛА — 416656 (+1858)
крылатые ракеты — 4915 (+1)
корабли (катера) — 34
подводные лодки — 2
автомобили и автоцистерны — 122289 (+547)
специальная техника — 4430 (+2)
Напомним, в ЦРУ сообщили, что российские военные, попадающие на фронт в Украине, имеют очень низкую продолжительность выживания — от 20 до 30 минут. Одной из главных причин стали украинские ударные беспилотники из ИИ, которые превратились в высокоточные и относительно дешевые средства поражения.