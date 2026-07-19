Большой минус в живой силе и технике: потери России по состоянию на 19 июля

Более 1500 оккупантов отправились в ад / © Associated Press

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Россия продолжает терять свою армию и технику на фронте. За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1520 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери оккупантов от начала полномасштабной войны:

личный состав — около 1 428 930 человек (+1520)

танки — 12156 (+5)

боевые машины — 24963 (+7)

артиллерийские системы — 46261 (+92)

РСЗО — 1950 (+4)

средства ПВО — 1505 (+3)

самолеты — 438

вертолеты — 354

наземные робототехнические комплексы — 1956 (+13)

БпЛА — 416656 (+1858)

крылатые ракеты — 4915 (+1)

корабли (катера) — 34

подводные лодки — 2

автомобили и автоцистерны — 122289 (+547)

специальная техника — 4430 (+2)

Напомним, в ЦРУ сообщили, что российские военные, попадающие на фронт в Украине, имеют очень низкую продолжительность выживания — от 20 до 30 минут. Одной из главных причин стали украинские ударные беспилотники из ИИ, которые превратились в высокоточные и относительно дешевые средства поражения.

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