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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
173
Время на прочтение
1 мин

Большой минус в живой силе и технике: потери России по состоянию на 19 июля

Российская армия несет бешеные потери на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Более 1500 оккупантов отправились в ад

Более 1500 оккупантов отправились в ад / © Associated Press

Россия продолжает терять свою армию и технику на фронте. За предыдущие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1520 оккупантов.

Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Общие потери оккупантов от начала полномасштабной войны:

  • личный состав — около 1 428 930 человек (+1520)

  • танки — 12156 (+5)

  • боевые машины — 24963 (+7)

  • артиллерийские системы — 46261 (+92)

  • РСЗО — 1950 (+4)

  • средства ПВО — 1505 (+3)

  • самолеты — 438

  • вертолеты — 354

  • наземные робототехнические комплексы — 1956 (+13)

  • БпЛА — 416656 (+1858)

  • крылатые ракеты — 4915 (+1)

  • корабли (катера) — 34

  • подводные лодки — 2

  • автомобили и автоцистерны — 122289 (+547)

  • специальная техника — 4430 (+2)

Напомним, в ЦРУ сообщили, что российские военные, попадающие на фронт в Украине, имеют очень низкую продолжительность выживания — от 20 до 30 минут. Одной из главных причин стали украинские ударные беспилотники из ИИ, которые превратились в высокоточные и относительно дешевые средства поражения.

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Дата публикации
Количество просмотров
173
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