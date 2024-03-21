"Серьезный сигнал": Зеленский встретился с главой военного комитета НАТО Бауэром – что обсудили

Зеленский и Бауэр обсудили первоочередные оборонные нужды Украины.
Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робертом Бауэром.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Зеленский заметил, что это первый визит Бауэра в Украину с начала полномасштабной войны.
"Это серьезный сигнал поддержки для нашего общества. Поддержка со стороны НАТО и государств-членов Альянса, прежде всего, очень важна для морального состояния наших бойцов и гражданских украинцев. Мы очень ценим то, что можем рассчитывать на вас", — сказал президент.
Стороны обсудили первоочередные оборонные потребности Украины и необходимость дополнительных систем ПВО, чтобы оградить украинцев от ракетных и дроновых атак россиян.
Зеленский также рассказал об ожиданиях Украины от нынешнего саммита НАТО в Вашингтоне.
"Рассчитываем на справедливые оценки достижений нашей страны и решения Вашингтонского саммита, которые смогут приблизить Украину к членству в Альянсе", – отметил он.
В свою очередь, Бауэр повторил свои слова, сказанные сегодня на Киевском форуме безопасности, о том, что флаг Швеции будет не единственным сине-желтым в НАТО.
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Зеленский, Сырский, Умеров и РОБЕР БАУЭР! ВАЖНЫЕ СЛОВА от руководителя военного комитета НАТО!
Напомним, глава военного комитета НАТО Бауэр, находившийся в укрытии из-за обстрела Киева, отметил работу Сил ПВО.
Также он провел встречу с главкомом ВСУ Александром Сырским.
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