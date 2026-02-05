- Дата публикации
Серьезный удар по РФ: ВСУ уничтожили логистический хаб и пункты управления БПЛА врага
Силы обороны Украины нанесли удары по логистическим хабам, РСЗО и пунктам управления БПЛА врага.
Украинские военные ударили по ряду объектов противника на временно оккупированных территориях и РФ. Под прицелом находились логистические хабы, сосредоточение живой силы, реактивные системы залпового огня и средства радиоэлектронной борьбы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Что попало под удар
Как сообщает оперативное командование «Юг», в рамках ночных и дневных операций в течение последних дней нанесены точечные удары по ключевым объектам противника. В частности:
Запорожская область — подразделения поразили сосредоточение живой силы на полигоне «Приморский Посад». Это позволяет ослабить наступательные возможности врага и снизить угрозу нашим населенным пунктам;
Южно-Слобожанское направление ВСУ — поражена российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм 9К515 «Торнадо-С», позволяющая поражать цели на расстоянии до 120 км.
«Этот РСЗО разработан как легкая и универсальная версия системы „Смерч“ и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км», — говорится в сообщении.
Донецкая область — поражен логистический хаб врага, нарушающий поставки и поддержку оккупантов.
Курская, Брянская и Белгородская области — поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава специального полка «Ахмат» и станции радиоэлектронной борьбы противника.
«Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются», — отмечают в командовании.
Силы обороны Украины отмечают, что будут продолжать системно ослаблять наступательные возможности и снижать боевой потенциал российского агрессора.
Ранее ВСУ отработали по россиянам на оккупированных территориях. Так, в районе Кураховки Донецкой области поражены два пункта управления противника полкового и дивизионного уровней. Есть также попадание в состав боеприпасов.
Кроме того, в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области украинские бойцы ударили по пунктам управления БПЛА.