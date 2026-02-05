Серьезный удар по РФ: ВСУ уничтожили логистический хаб и пункты управления БПЛА врага

Удары по РФ

Украинские военные ударили по ряду объектов противника на временно оккупированных территориях и РФ. Под прицелом находились логистические хабы, сосредоточение живой силы, реактивные системы залпового огня и средства радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что попало под удар

Как сообщает оперативное командование «Юг», в рамках ночных и дневных операций в течение последних дней нанесены точечные удары по ключевым объектам противника. В частности:

Запорожская область — подразделения поразили сосредоточение живой силы на полигоне «Приморский Посад». Это позволяет ослабить наступательные возможности врага и снизить угрозу нашим населенным пунктам;

Южно-Слобожанское направление ВСУ — поражена российская реактивная система залпового огня калибра 300 мм 9К515 «Торнадо-С», позволяющая поражать цели на расстоянии до 120 км.

«Этот РСЗО разработан как легкая и универсальная версия системы „Смерч“ и позволяет поражать цели на расстоянии до 120 км», — говорится в сообщении.

Донецкая область — поражен логистический хаб врага, нарушающий поставки и поддержку оккупантов.

Курская, Брянская и Белгородская области — поражен пункт управления БпЛА подразделения из состава специального полка «Ахмат» и станции радиоэлектронной борьбы противника.

«Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются», — отмечают в командовании.

Силы обороны Украины отмечают, что будут продолжать системно ослаблять наступательные возможности и снижать боевой потенциал российского агрессора.

Ранее ВСУ отработали по россиянам на оккупированных территориях. Так, в районе Кураховки Донецкой области поражены два пункта управления противника полкового и дивизионного уровней. Есть также попадание в состав боеприпасов.

Кроме того, в районах Успеновки и Гуляйполя Запорожской области украинские бойцы ударили по пунктам управления БПЛА.