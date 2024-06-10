Серьезный удар по военно-воздушным силам: как поражение российского Су-54 повлияло на РФ

Российские оккупанты боятся, поэтому прячут самолеты Су-57 подальше от украинской границы и практически не совершают вылет в воздушное пространство нашего государства.

Об этом в эфире "Эспрессо" сообщил военнослужащий ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко.

"Самолет Су-57 – новейшая разработка российской авиации, хотя в далеком 2010 году этот самолет вышел на серийный рынок. Сейчас можем говорить о нескольких десятках Су-57, возможно, два десятка. Потому что в РФ их действительно производят, пытаются держать какие-то темпы по производству этих самолетов, однако, думаю, что темпы падают, потому что комплектующие Су-57 в значительной степени западные”, – подчеркнул Варченко.

По его словам, этот российский самолет оценивается в 100 миллионов долларов. А его уничтожение украинскими военными – серьезный удар по военно-воздушным силам или, как называют россияне, воздушно-космическим силам РФ.

В то же время в России Су-57 позиционируют как истребитель пятого поколения. Но из-за того, что они могут быть поражены, их теперь оттянут подальше от украинской границы.

“Это поражение нанесло большой урон российской авиации. В РФ позиционируют Су-57 как самолет пятого поколения, мы понимаем, что это тот самолет, который умеет зависать в воздухе. Россияне многое потеряли, теперь они подальше оттянут эти самолеты от линии российско-украинского фронта. А потом Су-57 станут металлоломом, который ждет в свое время, чтобы естественно исчезнуть, потому что, как видим, эффект от них минимален. С одной стороны, в России боятся применять Су-57, чтобы не потерять, а с другой – все равно их теряют, и чем дальше, тем больше”, — подчеркнул военнослужащий ВСУ.

Он также подчеркнул, что в РФ планировали к 2027 году сделать даже заложившие какие-то средства в ВПК около 80 единиц Су-57, однако война внесла свои коррективы.

Напомним, что поражение российских Су-57 на аэродроме "Ахтубинск" в Астраханской области стало серьезным ударом по имиджу диктатора Владимира Путина.

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