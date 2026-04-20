Сергей "Флэш" рассказал о пережитой атаке: "Не осталось ничего"

Сергей Бескрестнов. Фото: Facebook

Реклама

Советник министра обороны Украины Сергей «Флэш» Бескрестнов заявил, что российские войска в ночь на 20 апреля совершили атаку на его дом с использованием управляемого реактивного дрона типа «Шахед». В результате удара жилье было полностью разрушено, сам он получил повреждения, но остался жив.

Об этом он сообщил в телемарафоне.

«Это очень большая удача, что я остался жив, я так считаю. Мы уже сейчас знаем, как это происходило. Мы знаем, что россияне использовали четыре реактивных "Шахеда", то есть это была такая специальная операция — найти меня и ликвидировать», — сказал он.

Реклама

По его словам, этот беспилотник был управляемым: «У нас есть подтверждение, что действительно этот беспилотник управлялся с территории России».

При этом он отметил, что его дом уничтожен.

«Абсолютно, да. Да, и автомобили тоже, и дом. Ничего не осталось, можно так сказать», — коротко сообщил он.

Реклама

«Сегодня ночью россияне попытались меня убить. Управляемый реактивный "Шахед" врезался в стену моего дома. Дома у меня больше нет», — написал он.

Ранее сообщалось, что россияне атаковали дронами Броварской район Киевской области, в частном секторе возник пожар. ОВА сообщала о ранении мужчины 1974 года рождения.