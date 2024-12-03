Сергей Притула откровенно рассказал о своих заработках – за счет чего живет и на чем экономит

Экс-ведущий, а ныне общественный деятель, волонтер и основатель одноименного фонда Сергей Притула рассказал об источниках своего дохода.

Об этом говорилось в эксклюзивном интервью Сергея Притулы для ТСН.ua.

По словам волонтера, прежде всего он зарабатывает на монетизации подкаста "Гуртом и вдребезги", который ведет вместе с украинским стендап-комиком, радиоведущим и сценаристом Антоном Тимошенко. Однако когда дело доходит до серьезных расходов, приходится пользоваться средствами из семейной копилки.

"Есть три вещи, которые помогают. Прежде всего есть действительно финансовая подушка, которая пока остается. Но это уже тот период, когда ты в нее залезаешь, если действительно серьезный бюджет на горизонте, например, купить зимнюю резину на машину. Это такие болезненные расходы, дело недешевое. И иногда бывает, что нет свободных средств, поэтому приходится их брать из копилки. Также есть монетизация YouTube. Я благодарен Антону Тимошенко за то, что больше года назад он согласился работать со мной в подкасте, который мы ведем. Его хорошо люди смотрят. И это нормально капитализируется. Тоже регулярная постоянная копейка", — рассказал Притула.

А третьим источником дохода в семье Сергей Притула назвал облигации внутренних государственных займов Украины (ОВГЗ), которые, по его словам, регулярно приносят неплохие дивиденды.

"В октябре 2021 года я довольно неплохо вложился, благодаря жене, которая поддержала это направление части семейного бюджета. Мы приобрели облигации внутреннего государственного займа — как гривневые, так и валютные. Поэтому регулярное "капание" дивидендов — раз в квартал, раз в полгода, как когда,— очень сильно помогает с поддержкой штанов и даже немного больше", — добавил Притула.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть полное видео по этой ссылке: СЕРГЕЙ ПРИТУЛА: О долге Зеленскому, как зарабатывает во время войны, и кто из известных людей его обокрал

Напомним, что Сергей Притула прокомментировал инициативу с выплатой 1000 гривен. по его мнению, эти средства можно было потратить на финансирование внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые страдают от войны.

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