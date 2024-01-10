Сергей Собко уходит с должности заместителя командующего Сил ТРО ВСУ

Собко поблагодарил командиров и воинов, которые стали бок о бок против врага.

Заместитель командующего Сил территориальной обороны ВСУ Сергей Собко сообщил, что покидает Силу ТрО.

Об этом он написал на странице в фейсбуке.

"Сегодня, через два года, когда я покидаю Силы ТрО ВСУ, хочу сказать только одно — я горжусь, что был вовлечен в создание отдельного рода сил Вооруженных Сил Украины, а также благодарен всем людям, с которыми я работал ради становления, укрепления и развития Сил ТрО. Все, что мы делали – ради военнослужащих Сил ТрО. И больше всего я хочу поблагодарить всех. Для меня большая честь было стоять рядом с бойцами и командирами", — говорится в его сообщении.

Собко напомнил, как за эти два года развивались Силы ТРО, как противостояли оккупантам в первые дни вторжения, когда ТРО выросло с десяти до ста тысяч человек.

"Большинство из тех, кто встал в ряды Сил ТрО, не имели раньше военного опыта. Они пошли по зову сердца, чтобы защитить свой дом. Кроме базовой общевойсковой подготовки, наши военнослужащие нуждались в профессиональной подготовке, ведь нужны были минометчики, саперы, противотанкисты и др." ", – заметил он.

По его словам, ТРО первыми в ВСУ начали внедрять систему электронного учета SAP по направлению вещевого обеспечения.

"Наши подразделения всегда были адаптивными к изменениям в войне. В частности, в Силах ТрО появились собственные "речные пехотинцы" – экипажи легких лодок, выполняющих задачи на воде", — подчеркнул Собко.

Отдельно он поблагодарил командующих ТРО, "каждый из них сыграл чрезвычайно важную роль для Сил ТрО".

Собко пожелал "силам ТРО еще больше укрепиться и достойно держать место среди равных в семье ВСУ".

Напомним, по данным ISW, российские войска кафиры имеют большие проблемы в Херсонской области.

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