Сергей Суровикин: что известно о новом командующем российскими войсками в Украине

Генерал Сергей Суровикин – новый командующий Объединенной группировкой войск в войне в Украине. Что о нем известно и чем он отличился на службе у Кремля – читайте в материале ТСН.ua.

Что можно ожидать от нового командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина рассказали в TheGuardian. Уже через два дня после его назначения на этот пост по Украине прокатилась волна взрывов. Ракетные удары были нанесены по центру Киева и критической инфраструктуре разных городов.

Сергей Суровикин: основная биография

Родился русский военачальник в Новосибирске, РФ, 11 октября 1966 года. Являлся главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. 2017 получил звание Герой Российской Федерации.

В 1987 году Сергей Суровикин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. После окончания учебы проходил службу в должности командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты во 2-й гвардейской мотострелковой дивизии.

1995 окончил с отличием Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего служил в Таджикистане.

В 2002 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

С 8 октября 2022 года занимает должность командующего Объединенной группировкой российских войск в войне в Украине.

Что известно о генерале Сергее Суровикине

В биографиях Суровикина есть несколько темных пятен. В частности, он дважды был арестован за продажу оружия и вооруженный разгон мирного протеста.

В своем недавнем отчете британская разведка написала, что "более 30-летняя карьера Суровикина запятнана обвинениями в коррупции и жестокости".

В 25-летнем возрасте, будучи капитаном мотострелковой дивизии, Суровикин направил войска против мирных протестующих. Произошло это во время Августовского путча 1991 года. Тогда погибли три молодых парня.

Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "Генерал Армагеддон".

В 2017 году он возглавлял военную кампанию в Сирии. В то время Суровикина обвиняли в организации жестокой бомбардировки города Алеппо, которое привело к почти полному уничтожению населенного пункта.

Как сказал изданию TheGuardian бывший чиновник министерства обороны России, работавший с генералом: "Меня не удивляет то, что произошло этим утром в Киеве. Суровикин – абсолютно безжалостный генерал, который не учитывает человеческие потери. Боюсь, что он с головы до ног будет запятнанный кровью украинцев".

А российский политолог и социолог Григорий Юдин высказался так: "Очень символично, что Сергей Суровикин, единственный офицер, приказавший стрелять в протестующих в августе 1991-го и убивший трех человек, сейчас возглавил отчаянные попытки восстановить СССР. Эти люди знали, что делали, и сейчас они тоже знают”.

Почему Россия выбрала именно Суровикина

Сергей Суровикин / Фото: commons.wikimedia.org

По мнению экспертов, главной задачей Суровикина станет само решение структурных проблем, от которых сейчас российская армия страдает.

Например, бывший лейтенант воздушных сил России, до 2020 года работавший с Суровикиным, Глеб Ирисов описывает его как человека, который "знает, как управлять и координировать разными ветвями армии", а также является "очень жестоким, но компетентным командиром". Однако Ирисов считает, что все проблемы Суровикину решить не удастся.

Известно, что Суровикин поддерживает тесные рабочие отношения с ПИК "Вагнер". К примеру, Рамзан Кадыров и основатель ПИК Сергей Пригожин информацию о назначении нового командующего восприняли с радостью. Пригожин даже однажды заявлял, что "Суровикин – самый способный командир русской армии. Он легендарная личность, верно служащая родине. Получив приказ [в 1991-м], Суровикин без колебаний сел в танк и пошел защищать свою страну".

А Кадыров в своем Telegram-канале написал: "Теперь я на 100% доволен операцией".

В TheGuardian считают, что предназначение Суровикина – попытка Кремля удовлетворить собственных националистов, обвиняющих армию в провалах в войне в Украине.

Материал основан на статье TheGuardian.