Сергей Суровикин: что известно о новом командующем российскими войсками в Украине

Генерал Сергей Суровикин – новый командующий Объединенной группировкой войск в войне в Украине. Что о нем известно и чем он отличился на службе у Кремля – читайте в материале ТСН.ua.
Что можно ожидать от нового командующего российскими войсками в Украине Сергея Суровикина рассказали в TheGuardian. Уже через два дня после его назначения на этот пост по Украине прокатилась волна взрывов. Ракетные удары были нанесены по центру Киева и критической инфраструктуре разных городов.
Сергей Суровикин: основная биография
Родился русский военачальник в Новосибирске, РФ, 11 октября 1966 года. Являлся главнокомандующим Воздушно-космическими силами России. 2017 получил звание Герой Российской Федерации.
В 1987 году Сергей Суровикин окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе с золотой медалью. После окончания учебы проходил службу в должности командира мотострелкового взвода, командира мотострелковой роты во 2-й гвардейской мотострелковой дивизии.
1995 окончил с отличием Военную академию имени М. В. Фрунзе, после чего служил в Таджикистане.
В 2002 году с отличием окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
С 8 октября 2022 года занимает должность командующего Объединенной группировкой российских войск в войне в Украине.
Что известно о генерале Сергее Суровикине
В биографиях Суровикина есть несколько темных пятен. В частности, он дважды был арестован за продажу оружия и вооруженный разгон мирного протеста.
В своем недавнем отчете британская разведка написала, что "более 30-летняя карьера Суровикина запятнана обвинениями в коррупции и жестокости".
В 25-летнем возрасте, будучи капитаном мотострелковой дивизии, Суровикин направил войска против мирных протестующих. Произошло это во время Августовского путча 1991 года. Тогда погибли три молодых парня.
Суровикин отличается бескомпромиссным и жестоким подходом к ведению войны. И именно поэтому, по некоторым сообщениям, его в армии называют "Генерал Армагеддон".
В 2017 году он возглавлял военную кампанию в Сирии. В то время Суровикина обвиняли в организации жестокой бомбардировки города Алеппо, которое привело к почти полному уничтожению населенного пункта.
Как сказал изданию TheGuardian бывший чиновник министерства обороны России, работавший с генералом: "Меня не удивляет то, что произошло этим утром в Киеве. Суровикин – абсолютно безжалостный генерал, который не учитывает человеческие потери. Боюсь, что он с головы до ног будет запятнанный кровью украинцев".
А российский политолог и социолог Григорий Юдин высказался так: "Очень символично, что Сергей Суровикин, единственный офицер, приказавший стрелять в протестующих в августе 1991-го и убивший трех человек, сейчас возглавил отчаянные попытки восстановить СССР. Эти люди знали, что делали, и сейчас они тоже знают”.
Почему Россия выбрала именно Суровикина
По мнению экспертов, главной задачей Суровикина станет само решение структурных проблем, от которых сейчас российская армия страдает.
Например, бывший лейтенант воздушных сил России, до 2020 года работавший с Суровикиным, Глеб Ирисов описывает его как человека, который "знает, как управлять и координировать разными ветвями армии", а также является "очень жестоким, но компетентным командиром". Однако Ирисов считает, что все проблемы Суровикину решить не удастся.
Известно, что Суровикин поддерживает тесные рабочие отношения с ПИК "Вагнер". К примеру, Рамзан Кадыров и основатель ПИК Сергей Пригожин информацию о назначении нового командующего восприняли с радостью. Пригожин даже однажды заявлял, что "Суровикин – самый способный командир русской армии. Он легендарная личность, верно служащая родине. Получив приказ [в 1991-м], Суровикин без колебаний сел в танк и пошел защищать свою страну".
А Кадыров в своем Telegram-канале написал: "Теперь я на 100% доволен операцией".
В TheGuardian считают, что предназначение Суровикина – попытка Кремля удовлетворить собственных националистов, обвиняющих армию в провалах в войне в Украине.
Материал основан на статье TheGuardian.