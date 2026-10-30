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Украинские ML-инженеры создали два решения на основе искусственного интеллекта, которые помогут Архиву Войны автоматически распознавать российские военные шевроны на фотографиях и определять их принадлежность к конкретным подразделениям.

Разработки представили на AI HOUSE Camp 2026, который прошел в октябре в Карпатах. Организатором выступила некоммерческая организация AI HOUSE , основанная IT-предпринимателем Сергеем Токаревым, партнером — R&D-центр SQUAD. Кемп объединил 28 участников, которые сформировали семь команд для работы над прикладными AI/ML-задачами.

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Какие именно решения создали участники

Для распознавания российских военных шевронов использовали более 15 тысяч изображений и каталог из 462 эталонных образцов. По итогам челленджа отметили две команды — Creators и Starlight.

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Модель Creators уже можно использовать для первичной автоматической разметки фотографий с последующей проверкой человеком. Для разработки решения участники собрали дополнительные изображения из открытых источников и Telegram-каналов, расширили каталог эталонных шевронов и создали карту связей между подразделениями.

Решение Starlight признали наиболее перспективным для масштабирования. Оно анализирует форму, цвета и символы шевронов, что помогает определять род войск и распознавать шевроны без необходимости собирать тысячи изображений для каждого подразделения.

«Самые сильные решения рождаются там, где есть реальная задача, ограниченное время и люди, которые не боятся рисковать. Кемп дает именно это: инженеры из разных компаний на неделю выходят из привычной рабочей рутины, работают бок о бок с опытными менторами и быстро получают обратную связь. Такой формат устраняет лишние барьеры — идеи тестируются за часы, а не за кварталы, и самые смелые подходы получают шанс», — отметил основатель AI HOUSE Сергей Токарев.

Как разработки могут помочь Архиву Войны

Архив Войны с марта 2022 года собирает и систематизирует цифровые свидетельства полномасштабного вторжения России в Украину. Сегодня в нем хранится более 151 млн медиафайлов, в том числе 8600 интервью со свидетелями войны и военных преступлений. Собранные материалы используют следователи, журналисты и исследователи.

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«Решения, разработанные во время кемпа, могут помочь быстрее выявлять связи между задокументированными событиями и конкретными российскими воинскими подразделениями», — отметила руководитель отдела исследований Архива Войны Элеонора Белей.

Следующим шагом станут встречи команд-победителей с представителями Архива Войны, на которых обсудят возможности интеграции разработанных технологий в аналитическую систему архива.

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