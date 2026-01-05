Сергея Дейнеко называют одним из ключевых управленцев военного времени

Реклама

Позиция президента: высокая оценка с продолжением службы

Президент Украины Владимир Зеленский , объявляя кадровые решения в начале 2026 года, не озвучивал никаких замечаний к работе Дейнеко . Более того, почти сразу было заявлено, что он остается в системе Министерства внутренних дел и продолжит службу на другой должности.

В политической практике это расценивается как сохранение доверия , а не как наказание или отстранение от государственной службы.

МВД: Дейнеко — кадровый ресурс и стратегический опыт

Министр внутренних дел Игорь Клименко назначил Сергея Дейнеко советником Министра , а также подтвердил, что после реабилитации экс-руководитель ГНСУ возглавит боевое подразделение пограничников .

Реклама

Таким образом, в МВД публично дали понять: опыт Дейнеко рассматривается как стратегически важный , особенно в условиях полномасштабной войны.

Дмитрий Гордон: «То, что он сделал для Украины, войдет в учебники»

Самую громкую публичную оценку после увольнения дал журналист и эксдепутат Дмитрий Гордон . В своем эфире он назвал уход Дейнеко с должности главы ГНСУ «большой потерей для Украины» .

По словам Гордона, Сергей Дейнеко является блестящим руководителем , внесшим значительный вклад в то, что Украина смогла выстоять в войне с Россией в течение четырех лет. Отдельно он подчеркнул, что 6,5 лет пребывания Дейнеко в должности - беспрецедентный срок для руководителя такого уровня, который сам по себе является свидетельством профессионализма и эффективности.

"То, что он сделал для Украины, потом напишут в учебниках", - заявил Гордон.

Реклама

Фактор Запада: без критики и с доверием

Примечательно, что после кадровых изменений не прозвучало никакой критической реакции со стороны международных партнеров Украины . Напротив, в дипломатических и экспертных кругах продолжают отмечать роль ГНСУ в укреплении границ с ЕС, противодействии диверсионным угрозам и координации с партнерами в 2022-2025 годах.

Это формирует устойчивое представление о Дейнеко как о понятном и приемлемом партнере для западных союзников Украины .

Профессиональная среда: системность и адаптация к войне

В среде пограничников и военных Сергея Дейнеко характеризуют как системного кризисного управленца , быстро адаптировавшего ГНСУ к условиям полномасштабной войны.

Среди ключевых достижений вспоминают:

Реклама

- усиление обороны северной и западной границ;

- интеграцию подразделений ГНСУ в боевые действия;

- противодействие диверсионно-разведывательным группам;

– защита тыловой логистики и критической инфраструктуры.

Реклама

Изменение формата и продолжение службы

Совокупность реакций после увольнения Сергея Дейнеко с должности главы ГНСУ позволяет говорить о переформатировании роли , а не о завершении его государственной карьеры. Публичные сигналы со стороны президента, МВД, лидеров мнений и профессиональной среды свидетельствуют: Дейнеко остается одной из ключевых фигур силового блока военного времени , чей опыт государство намерено использовать и дальше.