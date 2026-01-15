Серия REDMI Note 15 в Алло: Мощь титана. Надежность, выдерживающая больше, и выгодные предложения на старте продаж

Реклама

Смартфоны, выдерживающие динамику современной жизни

Серия REDMI Note 15 создана для пользователей, которым важно, чтобы смартфон работал стабильно независимо от обстоятельств. Все модели линейки построены на основе концепции «Надежность REDMI Titan» – комплексного подхода к прочности, включающего усиленную конструкцию корпуса, повышенную стойкость к падениям и защиту от воды и пыли. Флагманские модели REDMI Note 15 Pro+ 5G и REDMI Note 15 Pro 5G имеют сертификацию SGS Premium Performance, подтверждающую стойкость к падениям с высоты до 2,5 м, сгибанию и сдавливанию, а также защиту IP66/IP68. (Младшие модели REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G также получили сертификацию стойкости к падениям с высоты до 1,8 м и 1,7 м соответственно). Защитное стекло Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 и многослойная амортизирующая конструкция уменьшают риск повреждений в повседневном использовании. Даже в сложных условиях – под дождем, на морозе или с мокрыми руками – смартфон остается удобным в использовании благодаря чувствительному дисплею и защите ключевых компонентов.

Больше свободы без зарядки

Улучшенная автономность – одно из ключевых преимуществ серии. Смартфоны серии REDMI Note 15 оснащены современными емкими кремний-углеродными батареями до 6500 мА·ч: эта современная технология дает возможность сочетать высокую емкость аккумулятора с тонким корпусом.

Флагман REDMI Note 15 Pro+ 5G поддерживает гиперзарядку 100 Вт, благодаря чему можно быстро пополнить заряд даже при плотном графике, а оптимизированная система управления питанием обеспечивает сохранение до 80% емкости батареи. Вся линейка также поддерживает реверсивную зарядку, что добавляет удобства в повседневных сценариях.

Моменты, которые хочется сохранить

Серия REDMI Note 15 ориентирована на реальные сценарии съемки – от путешествий и портретов до контента для соцсетей. Pro-модели серии получили 200-мегапиксельную камеру с большим сенсором 1/1,4”, оптической стабилизацией, а также 2×- и 4×-зумом без потери качества, что дает возможность получать детализированные снимки при любом освещении.

Модели REDMI Note 15 и REDMI Note 15 5G оснащены 108-Мп камерой с 3×-зумом оптического уровня – оптимальным для повседневного фото, портретов и городских сюжетов.

AI-инструменты помогают легко улучшать снимки, а еще есть быстрый экспорт контента в соцсети – без сложных настроек и сторонних приложений.

Плавная работа и умные возможности

Смартфоны серии REDMI Note 15 обеспечивают быструю и стабильную работу благодаря современным процессорам Snapdragon и MediaTek. Даже в режиме многозадачности или во время игр устройства демонстрируют плавную графику и энергоэффективность.

Интеграция Google Gemini, Обвести и найти с Google и фирменных AI-функций упрощает работу с текстами, поиск информации и взаимодействие со смартфоном, превращая его в персонального цифрового помощника.

Большой экран и громкий звук для полного погружения

Серия оснащена AMOLED-дисплеями диагональю до 6,83 дюйма с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 3200 нит, що обеспечивает комфортный просмотр даже под ярким солнцем. Сертификации TÜV Rheinland подтверждают снижение нагрузки на глаза во время длительного использования.

Мощные стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos® и усилением громкости до 400% (у Pro-моделей) обеспечивают четкое звучание во время разговоров, игр и просмотра видео – даже при шумном окружении.

С 15.01 до 15.02.2026 р. при покупке смартфонов серии REDMI Note 15 на allo.ua и mi.ua покупатели получают выгоду до 3000 грн, гарантию 24 месяца, одну бесплатную замену экрана в течение 12 месяцев и YouTube Premium (2 мес.).

В Алло доступны все модели линейки в разных цветах и конфигурациях памяти, благодаря чему пользователи могут выбрать оптимальный смартфон в соответствии с собственными потребностями и стилем жизни.

Алло – маркетплейс инновационных товаров от электроники и инструментов до мебели и электромобилей, с доставкой заказов домой, на почту или в магазины в более 100 городах Украины..

Відкрий Алло – закрий питання.