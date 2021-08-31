Серия Huawei Watch 3 доступна в Украине: флагманские смарт-часы на базе HarmonyOS 2 Новости компаний

Серия Huawei Watch 3 доступна в Украине: флагманские смарт-часы на базе HarmonyOS 2 Новости компаний

Обновленная версия ОС обеспечивает удобство в использовании и расширяет возможности умных устройств благодаря улучшенному взаимодействию, независимому подключению и универсальности.

Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине презентовал линейку смарт-часов Huawei Watch 3. Она состоит из двух моделей: Huawei Watch 3 и Huawei Watch 3 Pro. Новые часы работают на базе операционной системы Huawei — HarmonyOS 2.

Кроме функций мониторинга здоровья и тренировок, увеличенно время автономной работы, часы линейки Huawei Watch 3 теперь могут измерять температуру кожи. А новые опции помогут пользователям следить за ходом тренировок и состоянием здоровья с помощью научно обоснованных решений.

Классический стиль и футуристические возможности

Линейка Huawei Watch 3 — это визуальное воплощение баланса между внешним видом традиционных и умных часов. Полированный корпус модели Watch 3 изготовлен из нержавеющей стали и керамики, дополнен закругленным 3D-стеклом и большим ярким дисплеем. Модель Watch 3 Pro изготовлена из титана и керамики.

Линейка Huawei Watch 3 — это первые смарт-часы Huawei с колесиком с тактильным откликом. Точное распознавание движения пальцев поможет пользователям легко увеличивать и уменьшать изображение. Операционная система HarmonyOS имеет полностью обновленный интерфейс со списком приложений в виде сетки.

Часы линейки Huawei Watch 3 дебютируют с широким выбором циферблатов с инновационными темами, а также ремешками с фтореластомера и кожи. К 30-летию Независимости Украины компания выпустила специальный циферблат с символикой праздника.

Независимый интеллект и производительность часов

Линейка Huawei Watch 3 поддерживает автономное подключение. После активации сервиса eSIM на смартфоне можно использовать тот же номер телефона и на часах: то есть пользоваться тем же пакетом мобильных услуг.

Умные часы линейки Huawei Watch 3 имеют установленные магазины приложений AppGallery. Сейчас уже доступны Emirates, Home Workout, Radionline, Fitify, SofaScore, Fotmob тому подобное. Есть и первое приложение от украинского разработчика — RainViewer.

Ультратривала работа батареи для круглосуточного мониторинга здоровья

Линейка Huawei Watch 3 — это профессиональные фитнес-ассистенты, предлагающих более 100 режимов тренировок. Они точно измеряют температуру кожи, обнаруживают падения и при необходимости направляют сигнал SOS. Функции мониторинга сердечного ритма, уровня насыщения крови кислородом, сна и стресса позволяют владельцам смарт-часов следить за состоянием своего здоровья.

Смарт-часы предлагают комплексную защиту личных данных и требуют согласия на введение и обработку любой информации. Шифрования HTTPS защищает данные при передаче.

Huawei Watch 3 работает без подзарядки 3 дня в смарт-режиме и 14 дней в режиме ультратривалои работы.

Huawei Watch 3 Pro поддерживает 5 дней автономной работы в смарт-режиме (smart mode) и 21 день в режиме ультратривалои работы (ultra-long battery life mode).

Цены и доступность

Huawei Watch 3 доступен в версии Active, а Huawei Watch 3 Pro — в Classic. В Украине смарт-часы этой серии доступны для предварительного заказа с 15 июля.

Рекомендованная цена Watch 3 — 12 999 грн, Watch 3 Pro — 14 999 грн.

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