Серия поджогов по всей Украине: СБУ разоблачила 5 агентов РФ, среди них – 3 несовершеннолетних

Правоохранители продолжают предотвращать поджог, для совершения которых РФ вербует украинцев, в том числе несовершеннолетних.

Правоохранители задержали еще 5 приспешников спецслужб РФ, которые совершали заказные поджоги в разных регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Целями злоумышленников были админздания госучреждений, внедорожники военных и релейные шкафы "Укрзализныци".

Российские спецслужбы дистанционно вербовали местных жителей, искавших "легкие" заработки в Телеграмм-каналах.

Днепропетровщина

Задержана 40-летняя местная жительница, которая организовала поджог военного пикапа ВСУ и 3-х релейных шкафов на линиях железнодорожного сообщения.

Соответствующие "заказы" женщина мессенджером получала из России, а для их выполнения привлекла своего 17-летнего сына и его одноклассника.

Юноши вместе прибывали на ее локацию и поджигали с помощью легковоспламеняющейся смеси.

Ровно

"По горячим следам" задержан 17-летний студент местного колледжа, который сжег служебный автомобиль ВСУ. Этот транспорт был пригнан в западный регион для техобслуживания после выполнения боевых задач на фронте.

Для совершения преступления фигурант сам сделал зажигательную смесь в своей комнате в общежитии.

В качестве "отчета" злоумышленник снял поджог на видео и направил его своему российскому куратору. За это молодому человеку обещали 2 тысячи долларов США, однако денег он так и не получил. Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника во время попытки выехать за пределы Ровно.

Хмельницкая область

Задержана 34-летняя жительница Шепетовки, которая подожгла помещение городского совета. Сначала женщина разбила окно на первом этаже админздания, а затем бросила внутрь бутылку с зажигательной смесью. В результате возгорания поврежден подоконник и пол в одном из кабинетов госучреждения.

Все задержанные сообщены о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований);

ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога).

Злоумышленникам грозят разные сроки тюремного заключения, в том числе пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что в последнее время на Украине участились случаи попыток терактов. Так, сегодня на Буковине задержан 17-летний и 18-летний агенты-наркодельцы, которые планировали взорвать наряд полиции по заказу РФ.

А вчера в Ровно два 19-летних юноши готовили теракт у управления полиции.

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