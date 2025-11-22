- Дата публикации
Категория
Украина
Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе
В ночь на субботу над российскими городами Саратов и Энгельс прозвучала серия взрывов – местные жители сообщают о работе ПВО и ярких вспышках в небе.
В русских городах Саратов и Энгельс прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны пытается сбить приближающиеся к населенным пунктам украинские беспилотники.
Местные жители рассказали российскому ресурсу SHOT, что слышали около пяти взрывов в северной и центральной части Саратова. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.
В городе звучали сирены, из динамиков звучали объявления с просьбой отойти от окон и укрыться в безопасном месте.
По предварительной информации, ПВО сбивает воздушные цели на подлете в город. Пока данных о разрушениях или пострадавших не поступало.