ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3
Время на прочтение
1 мин

Серия взрывов прогремела в Саратове и Энгельсе

В ночь на субботу над российскими городами Саратов и Энгельс прозвучала серия взрывов – местные жители сообщают о работе ПВО и ярких вспышках в небе.

Россия

Россия / © ТСН.ua

В русских городах Саратов и Энгельс прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, система противовоздушной обороны пытается сбить приближающиеся к населенным пунктам украинские беспилотники.

Местные жители рассказали российскому ресурсу SHOT, что слышали около пяти взрывов в северной и центральной части Саратова. Очевидцы также сообщают о нескольких ярких вспышках в небе.

В городе звучали сирены, из динамиков звучали объявления с просьбой отойти от окон и укрыться в безопасном месте.

По предварительной информации, ПВО сбивает воздушные цели на подлете в город. Пока данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

Дата публикации
Количество просмотров
3
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie