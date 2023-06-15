Серия взрывов в Харькове: мэр рассказал, что произошло

Ночью, 15 июня, в Харькове во время воздушной тревоги слышны взрывы — это сработали силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Взрывы, которые харьковчане слышали в ночи, были отработкой нашей ПВО по вражеским целям. Летевшие на город Shahed были сбиты на подлете в Харьков. Спасибо нашим военным", — подчеркнул городской голова.

Взрывы в Харькове

Тревогу в области объявляли дважды. Первая продолжалась с 00:58 до 02:34. Тогда жители областного центра слышали по меньшей мере три взрыва. Мониторинговые чаты предупредили об угрозе атаки БПЛА. Вторая "тревога" продолжалась почти два часа: 02:56 – 04:54.

Ночью 15 июня — с 00:20 до 04:30, российские оккупанты нанесли удар по Украине крылатыми ракетами воздушного базирования Х-11/Х-555, а также ударными дронами "Shahed-136/131". Украинская ПВО уничтожила 22 цели.

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