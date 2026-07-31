"Гриб" над Хмельницким взорвался на полигоне: появились первые детали ЧС и причины

В Хмельницком раздались взрывы / © Getty Images

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В Хмельницком сегодня, 31 июля, раздались взрывы, несмотря на то, что в регионе не была объявлена воздушная тревога.

Источники ТСН.ua в правоохранительных органах сообщили, что взрывы, о которых стало известно, «точно не являются последствиями прилетов».

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«По состоянию на данный момент речь не идет о российской воздушной атаке», — уточнил источник в правоохранительных органах.

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Также стало известно, что на территории полигона одной из воинских частей произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией, сообщили в ССО.

«Прошу сохранять спокойствие. В зоне возможного разлета обломков силами полиции проведено уведомление. Зона возможного разлета оцеплена. Поврежден ряд жилых домов, коммунальных зданий», — написал в свою очередь мэр города Семчишин.

Взрывы в Хмельницком 31 июля — что известно

Сегодня в городе после взрывов поднялся столб дыма. Воздушные силы ВСУ не предупреждали об угрозе региону, поэтому воздушной тревоги на тот момент не было.

Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

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Он подтвердил, что в областном центре днем раздалось несколько взрывов. Предварительно пострадавших нет.

«На месте работают все соответствующие службы. Обстоятельства случившегося и подробная информация устанавливаются», — написал Тюрин.

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