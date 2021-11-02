Сертификат о выздоровлении от COVID-19 будет доступен в "Дії" с 8 ноября: как сгенерировать и сколько будет действовать

Сертификат о выздоровлении от COVID-19 будет доступен в "Дії" с 8 ноября: как сгенерировать и сколько будет действовать

Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых есть запись о заболевании COVID-19.

В Украине с 8 ноября введут сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Об этом первый заместитель министра цифровой трансформации Украины Алексей Выскуб сообщил во время брифинга.

"На следующей неделе планируем запустить сертификат о выздоровлении. Получить сертификат о выздоровлении смогут люди, у которых имеется запись о заболевании COVID-19, внесенная врачом в электронную систему здравоохранения", — отметил он.

По словам Выскуба, возможность сгенерировать сертификат в "Дії" появится через 15 дней после того, как врач внесет соответствующие данные в систему, сертификат будет действовать 90 дней.

Напомним:

В приложении "Дія" запустили детский COVID-сертификат. Теперь детям старше 12 лет, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать сертификат в приложении "Д".

Теперь которые получили хотя бы одну дозу вакцины, родители могут сгенерировать сертификат в приложении "Д". Дети с 14 лет могут самостоятельно авторизироваться в приложении с помощью чипа NFC на ID-карте или биометрическом паспорте. Как сгенерировать сертификат уже без помощи родителей – по этой ссылке .

Как сгенерировать сертификат уже без помощи родителей – по . В ведомстве добавляют, что уже сгенерировано 5 млн сертификатов в "Дії". Только за последние 5 дней – более миллиона документов. Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. С 15 ноября в парламент будут впускать только с COVID-сертификатами | Новости Украины Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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