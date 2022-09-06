"Сервис для украинцев, как для иностранных дипломатов": в УЗ объявили о тестировании новых стандартов обслуживания

В "Укрзалізниці" будут тестировать новые стандарты обслуживания пассажиров.
Их проверят в двух поездах.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".
"Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах "Укрзалізниці".
В рамках "пилота" на первых двух поездах тестируем следующее:
- моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов — эти вагоны должны выглядеть примерно;
- вместо кускового мыла для рук тестируем качественную пену в удобных автоматических дозаторах;
- установили более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;
- снабдили уборные одноразовыми накладками на унитазы;
- добавили дозаторы бумажных полотенец", — говорится в сообщении.
Кроме вышеназванных "новшеств", пассажирам будут предлагать воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Их можно будет приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета.
Сообщается, что "пилотные" вагоны будут работать в поезде №75/76 Кривой Рог — Киев и в "Поезде до победы" (до 13.09.2022 г. на маршруте №31/32 Запорожье — Львов).
Напомним, Украина возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой. Этот маршрут 25 лет не функционировал, теперь по нему могут перевозить 10 млн тонн груза в год.
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