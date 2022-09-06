"Сервис для украинцев, как для иностранных дипломатов": в УЗ объявили о тестировании новых стандартов обслуживания

Их проверят в двух поездах.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці".

"Мы решили, что каждый украинский пассажир стоит уровня сервиса, который мы предлагаем для перевозок европейских дипломатов. Так что начинаем постепенный переход на новые стандарты качественного обслуживания пассажиров в поездах "Укрзалізниці".

В рамках "пилота" на первых двух поездах тестируем следующее:

моющие средства нового поколения для внутренней мойки вагонов — эти вагоны должны выглядеть примерно;

вместо кускового мыла для рук тестируем качественную пену в удобных автоматических дозаторах;

установили более удобные держатели для туалетной бумаги и заменили саму бумагу;

снабдили уборные одноразовыми накладками на унитазы;

добавили дозаторы бумажных полотенец", — говорится в сообщении.

Кроме вышеназванных "новшеств", пассажирам будут предлагать воспользоваться гигиеническими наборами с одноразовыми тапочками, влажными и сухими салфетками, зубной щеткой и пастой, расческой для волос. Их можно будет приобрести у проводника, а для пассажиров люкс (СВ) этот набор будет включен в стоимость билета.

Сообщается, что "пилотные" вагоны будут работать в поезде №75/76 Кривой Рог — Киев и в "Поезде до победы" (до 13.09.2022 г. на маршруте №31/32 Запорожье — Львов).

Напомним, Украина возобновила железнодорожное сообщение с Молдовой. Этот маршрут 25 лет не функционировал, теперь по нему могут перевозить 10 млн тонн груза в год.

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