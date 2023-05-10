Сервис "єВідновлення": Зеленский рассказал, кому возместят деньги за разрушенное жилье

Президент считает, что государство должно дать деньги и тем гражданам, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье.

Сегодня, 10 мая, в Украине заработал государственный сервис "єВідновлення" для поддержки людей, нуждающихся в ремонте домов или квартир после повреждений войной.

Детальнее об услуге рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

По его словам, только за первый день у "Дії" уже есть немало заявок от украинцев, нуждающихся в компенсации за разрушенное россиянами жилье.

"В общей сложности речь идет о сотнях тысяч поврежденных объектов. Причем мы должны отработать эту задачу и в отношении тех наших людей, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье. Равенство в помощи – это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг – возмещение за потерянное жилье. И это будет", – заверил глава государства.