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Сервис "єВідновлення": Зеленский рассказал, кому возместят деньги за разрушенное жилье

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Время на прочтение
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Сервис "єВідновлення": Зеленский рассказал, кому возместят деньги за разрушенное жилье

Зеленский рассказал о государственном сервисе "Восстановление" / Фото: Сайт президента Украины

Президент считает, что государство должно дать деньги и тем гражданам, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье.

Сегодня, 10 мая, в Украине заработал государственный сервис "єВідновлення" для поддержки людей, нуждающихся в ремонте домов или квартир после повреждений войной.

Детальнее об услуге рассказал президент Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении.

По его словам, только за первый день у "Дії" уже есть немало заявок от украинцев, нуждающихся в компенсации за разрушенное россиянами жилье.

"В общей сложности речь идет о сотнях тысяч поврежденных объектов. Причем мы должны отработать эту задачу и в отношении тех наших людей, кто смог своими силами восстановить поврежденное жилье. Равенство в помощи – это очень важно, и соответствующий алгоритм нужен. Следующий шаг – возмещение за потерянное жилье. И это будет", – заверил глава государства.

Напомним, что Минцифры запустило в приложении "Дія" услугу "єВідновлення". Максимальная сумма, которую могут получить украинцы – 200 тыс. грн.

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Дата публикации
Просмотры
306
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