Сервисные центры МВД переходят на новый график работы с 22 ноября: детали

В региональных и главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным.
Со вторника, 22 ноября, сервисные центры МВД переходят на новый рабочий график.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Теперь сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно. Выходные – понедельник, воскресенье.
Часы приема:
- в будни – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;
- в субботу – с 08:00 до 15:45 без обеденного перерыва.
Прием граждан в сервисных центрах осуществляется:
- по предварительной записи онлайн;
- в порядке "живой" очереди, регулируемой талонами из терминала, установленном в сервисном центре.
При этом в региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным – понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница – с 09:00 до 16:45.
Напомним, в Главном сервисном центре МВД напомнили, какие нужные документы для выезда за границу на авто.
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