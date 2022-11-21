Сервисные центры МВД переходят на новый график работы с 22 ноября: детали

В региональных и главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным.

Со вторника, 22 ноября, сервисные центры МВД переходят на новый рабочий график.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Теперь сервисные центры будут работать со вторника по субботу включительно. Выходные – понедельник, воскресенье.

Часы приема:

в будни – с 08:00 до 17:00 без обеденного перерыва;

в субботу – с 08:00 до 15:45 без обеденного перерыва.

Прием граждан в сервисных центрах осуществляется:

по предварительной записи онлайн;

в порядке "живой" очереди, регулируемой талонами из терминала, установленном в сервисном центре.

При этом в региональных и Главном сервисных центрах МВД график работы остается неизменным – понедельник-четверг с 09:00 до 18:00; пятница – с 09:00 до 16:45.

Напомним, в Главном сервисном центре МВД напомнили, какие нужные документы для выезда за границу на авто.

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