Украина
35
Сервисный центр МВД временно не работает: в чем причина

Украинцев предупредили о приостановке работы сервисного центра МВД.

Катерина Сердюк
Сервисный центр МВД

Сервисный центр МВД / © hsc.gov.ua

Дополнено новыми материалами

Сервисный центр МВД временно не работает. Причина — внеплановые технические работы.

Об этом информирует Главный сервисный центр МВД.

Как отмечается, из-за внеплановых работ оказание услуг приостановлено.

«Просим с пониманием отнестись к ситуации и извиняемся за временные неудобства», — отмечают в сообщении.

Ранее в сервисных центрах МВД обновили процедуры оформления «европротокола» после ДТП. Теперь сервис сам будет подтягивать данные об водительском удостоверении, техпаспорте и страховом полисе из государственных реестров, а водителям достаточно сфотографировать документы и подписать протокол в «Действии». Это уменьшит количество ошибок и отказов в страховых выплатах, а статус рассмотрения дела можно отслеживать прямо в приложении.

