- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 49
- Время на прочтение
- 1 мин
Сервисы "Дія" возобновили работу: какие услуги вновь доступны украинцам
Министерство юстиции сообщает о завершении технического перерыва в работе «Дії».
Сервисы и услуги в приложении "Дія" и на портале возобновили работу после технического перерыва.
Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Telegram.
Теперь пользователи снова могут открывать бизнес, вступать в брак, покупать квартиру в ипотеку или заказывать справки в ГРАГС онлайн.
«Реестры Министерства юстиции вернулись к работе, поэтому все сервисы в „Дії“ функционируют быстро, стабильно и без перебоев», — отметили в ведомстве.
Министерство призвало пользователей продолжать пользоваться электронными услугами и отметило удобство и оперативность сервисов.
Напомним, ранее мы писали о том, что с 20:00 16 августа до 08:00 18 августа было плановое обновление государственных реестров, из-за чего часть сервисов на портале и в приложении «Дія» временно не работала.