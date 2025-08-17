ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
49
Время на прочтение
1 мин

Сервисы "Дія" возобновили работу: какие услуги вновь доступны украинцам

Министерство юстиции сообщает о завершении технического перерыва в работе «Дії».

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Приложение "Действие"

Приложение «Действие» / © УНИАН

Сервисы и услуги в приложении "Дія" и на портале возобновили работу после технического перерыва.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Telegram.

Теперь пользователи снова могут открывать бизнес, вступать в брак, покупать квартиру в ипотеку или заказывать справки в ГРАГС онлайн.

«Реестры Министерства юстиции вернулись к работе, поэтому все сервисы в „Дії“ функционируют быстро, стабильно и без перебоев», — отметили в ведомстве.

Министерство призвало пользователей продолжать пользоваться электронными услугами и отметило удобство и оперативность сервисов.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 20:00 16 августа до 08:00 18 августа было плановое обновление государственных реестров, из-за чего часть сервисов на портале и в приложении «Дія» временно не работала.

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie