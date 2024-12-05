Сервисы за границей отказывают в паспортах юношам, выехавшим до 18 лет: в чем дело

Паспортные сервисы за границей массово отказывают в оформлении паспортов юношам-гражданам Украины в возрасте 18 лет, о которых нет записи в реестре призывников "Обериг".

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Паспортные сервисы за рубежом отказывают в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта молодым людям в возрасте 18 лет, в отношении которых отсутствует запись в реестре "Обериг". Речь идет и о тех, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу или после начала полномасштабной войны, и соответственно физически не успел стать на учет в ТЦК.

Почему отказывают в оформлении паспортов?

Эту ситуацию обсудили на заседании парламентского комитета по молодежи и спорта. Там объяснили, что отказы паспортных сервисов официально объясняются отсутствием "технической возможности" передать данные о лице в реестр "Обериг". По данным МВД, для оформления были приняты документы только у девяти человек, о которых отсутствует запись в реестре.

"Это побуждает молодых граждан обращаться к иностранным государствам для получения временных документов, поскольку у них нет возможности стать на военный учет и получить паспорт. И это при том, что они не подлежат мобилизации", — отметили в комитете.

Отмечается, что заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала в многочисленных интервью, что мужчины в возрасте 17-25 лет за рубежом смогут стать на учет дистанционно. Это предусматривает постановление правительства от 16 августа 2024 года №932. Согласно ему, мужчины будут становиться на учет в качестве призывников без посещения ТЦК и ВВК, и "все необходимые данные будут собираться из других реестров".

Черногоренко также сообщала, что ребят в возрасте с 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, будут автоматически вносить в реестр "Обериг" без прохождения ВВК. Это должно касаться и тех, кто проживает за границей.

Поэтому, несмотря на правительственное постановление №932 о цифровизации процесса, до сих пор не решены вопросы механизма постановки на учет мужчин в возрасте 18-20 лет, выехавших за границу после начала полномасштабной войны, до достижения 18-летнего возраста и не успевших вовремя встать на учет.

Эти мужчины не могут встать на военный учет без возвращения в Украину и посещения ТЦК. Соответственно, они лишены возможности оформления (в том числе и вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Такие мужчины считаются нарушителями и должны заплатить штрафы

Судя по объяснениям Черногоренко, которые цитирует комитет по вопросам молодежи и спорта, эти мужчины могут считаться нарушителями военного учета. На заседании комитета чиновница подчеркнула: "Мы сейчас на уровне всего государства, правительственной команды, парламента, других органов сталкиваемся с вызовом оттока мобилизационного капитала и категории призывников за границу". По состоянию на 30 сентября цифровая команда Минобороны "загрузила 89% записей о призывниках". В общей сложности 163 тыс. призывников с 16 до 25 лет были поставлены на учет до середины октября 2024 года.

"79 тысяч украинцев привязаны к необходимости встать на учет и ждут паспорта в иностранных странах, по данным ГМС. Из этого числа те лица, которые нуждались в постановке на учет, это 5 тысяч человек, были поставлены на учет, им была разблокирована эта услуга", – рассказала заместитель министра.

Черногоренко сказала, что цифровая команда Минобороны "ожидает от Генерального штаба, что делать украинцам, выехавшим за границу и имеющим нарушение правил учета".

То есть, из объяснений замминистра следует, что непостановка на учет физически в ТЦК может стать помехой для юношей в получении соответствующих документов за рубежом.

Черногоренко также сообщила, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №12093, предусматривающий, что "каждый гражданин или гражданка могут в "Резерв+" оплатить штраф в "два клика".

"Очевидно, речь идет о том, что если ребята 18-25 лет смогут дистанционно оплатить соответствующие штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн, то они, соответственно, и получат свои документы в паспортных сервисах за рубежом", — говорится в статье.

Комментарий ГМС

Заместитель главы Государственной миграционной службы Иван Двойленко сообщил, что автоматизированная постановка на военный учет граждан, которым исполнилось 18 лет за границей, "находится на стадии введения".

"В ближайшее время этот сервис также будет готов со стороны Минобороны, мы сможем таких граждан юного возраста оформлять документами и автоматически ставить на военный учет", – сказал Двойленко.

Напомним, ранее Черногоренко объясняла, почему украинцы за границей получают уведомления о нарушении военного учета.

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