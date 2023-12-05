"Сестру спешно засыпали землей, чтобы скрыть убийство": в Чернигове расследуют загадочную смерть молодой женщины

Родные убеждены, что женщина умерла после того, как ее избил гражданский мужчина.

16 апреля 2022 года – Чернигов только начинает приходить в себя от осады российских террористов, город продолжает терять десятки жизней из-за обстрелов. Этой ночью в одну из местных больниц сообщают о, на первый взгляд, отнюдь не резонансной смерти местной жительницы Виктории Лещенко. Врачи называют причину — "Заболевание обусловлено ВИЧ" и подруги женщины успевают сделать фото тела из морга, которые впоследствии буквально перевернут дело.

ТСН.ua рассказывает историю смерти Виктории, которая может вытянуть на поверхность бездействие некоторых представителей правоохранительных органов, безнаказанность преступников и в который раз напоминает о проблеме домашнего насилия.

Что случилось

Об удивительной смерти в Чернигове нам стало известно от родственников умершей. К нам они обратились, ведь были уверены, что полиция закроет дело не разобравшись. И действительно, правоохранители и врачи сначала не заметили ничего странного, а вот друзья и родные покойной забили тревогу, несмотря на то, что последние находятся по ту сторону океана, в США.

Виктория и Владимир жили в гражданском браке с 2021 года, а в ночь на 16 апреля 2022 года женщина внезапно умирает, о смерти сообщают ее двоюродной сестре, живущей в Штатах, Ирине Шорт.

“Ко мне поступило сообщение от школьной знакомой: “Веки нет”. Вроде бы позвонил по телефону ее гражданский муж и сказал, что она ночью умерла. Он впоследствии позвонил по телефону и мне и рассказывал, что Вика пришла откуда-то, легла, уснула и умерла”, – вспоминает Ирина.

А уже через некоторое время семье Шорт прислали фото из морга, которые успели сделать подруги. На теле синяки и раны, женщина изуродована, однако в выводе о причинах смерти об этом речь не идет, а Викторию спешно хоронят.

Справка о причине смерти

“Понимаете, я с ней разговаривала день до этого по видеосвязи, я видела ее, она была абсолютно нормальная, у нее не было никаких кровоподтеков, никаких повреждений, – говорит Ирина Шорт. – Я считаю, преступник и его родственники помогли, чтобы все так произошло, чтобы в выводе об этом не говорилось, чтобы его засыпали землей спешно, чтобы скрыть убийство”.

Без матери остался одиннадцатилетний ребенок.

"Он угрожал избить Вику". Кого обвиняют родные

Родные убеждены, что это было убийство, и обвиняют ее гражданского мужа Владимира П. (ред. мы сознательно не раскрываем личность подозреваемого, ведь он сейчас находится под следствием).

По словам Ирины, она еще при первом знакомстве с этим мужчиной почувствовала, что сестра может попасть в беду: “У меня был инцидент с ним, это было еще 9 апреля 2021 года. Он позвонил мне из номера моей сестры. Говорит мне "Я муж Вики", хотя она мне о нем не говорила ... Начал угрожать, — звонил по телефону моему мужу и требовал деньги.

Владимир П., по ее мнению, чрезмерно контролировал свою гражданскую жену, "это даже было слышно в телефонных разговорах". То же подтверждает Грант Шорт — муж Ирины, который рассказал нам, что Владимир присылал видео, где бьет Викторию и требовал у него деньги, чтобы это прекратилось.

“Он раньше даже звонил мне, и требовал денег, угрожал избить Вику. Позже в тот же день он послал мне видео, на котором он ее бьет, но это было одно из тех видео, которое исчезает после того, как вы его увидели”, – рассказал Грант.

Пара публиковала в социальных сетях фото своих путешествий еще в 2021 году. / Фото: Фото из социальных сетей

ТСН.ua удалось узнать, что подозреваемый уже и раньше был фигурантом других уголовных производств. Одно из которых даже получило огласку в медиа.

В мае 2013 года, еще к тому времени еще 31-летний черниговец, жестоко избил местную жительницу. По ее словам, он проник в квартиру, когда она спала, и стал избивать куском арматуры.

"Я буду отдыхать на Канарах, а ты — в гробу", — сказал мой обидчик и нанес несколько ударов по голове, — с ужасом тогда рассказывала женщина. – А когда он решил, что я мертва, забрал золотые украшения на сумму около 20 тысяч долларов США, играл в компьютерные игры и ел конфеты прямо у меня дома. Проснулась я только утром. Едва доползла до телефона и позвонила подруге, которая вызвала скорую.

Тогда потерпевшая вспоминала об отце мужчины, который якобы "помогает ему избежать ответственности за поступки". О том же и сейчас говорят общие знакомые пары Виктории и Владимира. По их словам, подозреваемый часто хвастался связями своего отца, мол "он все решает".

Так что о нем нам тоже удалось узнать некоторые факты. П. старший был членом черниговской областной организации такой партии "Левая оппозиция" с откровенно пророссийскими взглядами и коммунистически-"региональным" прошлым.

После полномасштабного вторжения 20 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о приостановлении деятельности ряда политических партий. В список попала и "Левая Оппозиция", а 16 июня восьмой апелляционный суд Львова запретил эту партию.

Однако, судя по дальнейшим событиям, взгляды отца подозреваемого могли и не измениться. 20 июля 2023 года Черниговский суд выносит ему обвинительный приговор по делу об "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников". Судьи решили назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы, но освободили от его отбывания с условием, что он в течение 1 года не совершит нового уголовного преступления.

Полиция начала расследование

ТСН.ua обратился с запросом к черниговским правоохранителям. Как удалось выяснить, фигуранту вручено подозрение и делом занимаются следователи.

Следователями следственного отдела Черниговского районного управления полиции осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нанесения Лещенко В. тяжких телесных повреждений, в результате которых последняя скончалась, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 УК Украины», – подтвердил заместитель начальника Главного управления полиции в Черниговской области полковник Евгений Гончаров.

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Там добавили, что в производстве проведен ряд следственных (процессуальных) действий, а место нахождения подозреваемого им известно.

По словам представительницы потерпевшей стороны, адвоката Наталии Боднар, подозреваемый по состоянию на данный момент находится под домашним арестом.

"Мать и семья умершей больше года ждали хоть каких-то результатов следствия и сейчас надеются на то, что виновный будет подвергнут суду: справедливому и независимому, несмотря на восхваление все решающими связями", — рассказывает Наталия Боднар.

Кроме того, неизвестно, почему дело не расследовалось с самого начала, сразу после смерти женщины. От Натальи стало известно, что этим вопросом занимается Государственное бюро расследований. Этот орган уполномочен расследовать преступления, совершенные правоохранителями, должен выяснить, почему полиция не начала досудебное расследование сразу же после обнаружения трупа с телесными повреждениями, которые могут свидетельствовать о насильственной смерти. Результаты ДБР покажут действительно ли в этом случае основания подозревать работника полиции в совершении служебного преступления.

“Ситуация с обнаружением трупа Виктории Лещенко, по моему убеждению, абсолютно ясна с точки зрения того, какие действия должны обязательно совершить работники правоохранительных органов. Так, после обнаружения на трупе следов насильственной должны быть внесены сведения о соответствующем преступлении в Единый реестр досудебных расследований, после чего должно было начаться досудебное расследование. Однако этого сделано не было, а женщина была похоронена. Поэтому, получив от меня разъяснение по правовому регулированию этих вопросов, потерпевшая решила обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением о совершении преступления соответствующим работником полиции. Мать и родственники умершей искренне надеются на справедливость как в отношении лица, виновного в смерти Виктории, так и в отношении всех лиц, которые могли допустить служебную халатность при расследовании и выдаче соответствующих официальных документов”, – добавила адвокат.

Сейчас оба дела находятся на этапе расследования, а родные и друзья надеются, что виновные все же будут наказаны. В частности, муж сестры погибшей Грант Шорт в разговоре с ТСН.ua подытожил: "Я не оставляю надежд, что в Украине существует верховенство права и справедливость".

В Украине с каждым годом обостряется проблема домашнего насилия

Каждый год в Украине, по информации Программы развития ООН (ПРООН), в результате домашнего насилия погибают 600 женщин. От физического домашнего насилия в Украине страдает около 2-х миллионов человек. Статистика говорит, что более 80% — это насилие мужчин в отношении женщин.

По официальным данным Национальной полиции Украины, в прошлом 2022 году поступило более 244 тысяч обращений по поводу фактов домашнего насилия, что на 40% больше, чем в предыдущем году и на 15% больше, чем в 2020 году и на 41% больше, чем в 2019 году.

Статистика показывает, что домашнее насилие в Украине во время военного положения не утратило своей актуальности, а наоборот, наблюдается рост.

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