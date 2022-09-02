Сеть ОККО восстановила Гостомельский лицей к началу учебного года

Сеть АЗК ОККО завершила ремонтно-восстановительные работы в лицее №1 города Гостомеляь (Киевская обл.), который получил серьезные повреждения во время военных действий весной этого года.

Само помещение лицея уцелело, но было уничтожено 187 стеклопакетов, выбито 139 дверей и 111 окон, изуродована крыша, фасад и повреждена система отопления.

Руководство лицея обратилось за помощью в восстановлении к меценатам, и сеть ОККО еще в июле отозвалась на эту просьбу. Компания за свой счет заменила кровлю и отдельные фрагменты фасада, установила новые стеклопакеты, привела в порядок систему отопления, выполнила внутренние ремонтные работы, отстроила центральный вход в лицей с учетом инклюзивных потребностей и т.д.

Кроме лицея в Гостомеле, ОККО отстраивает еще три образовательных учреждения в Киевской области. Речь идет о школе в селе Розважев и Бобрицкой гимназии, а также ясли-саде «Радуга» в Гостомеле. На эти нужды компания выделила всего 40 миллионов гривен.