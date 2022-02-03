Сеть "подорвало" видео, как возле железнодорожных путей на Закарпатье косят сорняки по колено в снегу

Ролик уже просмотрели несколько десятков тысяч человек.

На Закарпатье несколько работников возле железнодорожных путей косили сорняки, стоя по колено в снегу.

Такое достаточно необычное зрелище снял на камеру местный житель Евгений Чорней и опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 2 января.

По словам автора видеоролика, в снежных заносах возле села Пасека Мукачевского района косили сорняки работники "Укрзализныци".

"Закарпатцы! Хватит волноваться, что зима не отходит, жаловаться, что где-то дороги не чистят и т.д. Будьте оптимистами, как работники "Укрзализныци" и готовьтесь к лету", — говорится в сообщении.

Видео разлетелось по Сети и уже набрало несколько десятков тысяч просмотров.

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