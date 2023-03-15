Сеть разозлила зажигалка с изображением расстрелянного воина: "Как можно танцевать на костях"

Сеть разразилась возмущением из-за зажигалки, которую продавали в одном из магазинов. На аксессуаре — изображение расстрелянного из-за слов "Слава Украине" военнослужащего Александра Мациевского.

Сообщение с изображением товара появилось в Twitter.

Продавец называет зажигалку "прекрасным аксессуаром". Что больше – от пользования им можно "получить удовольствие".

Вместо этого совершенно иного мнения пользователи Сети. В комментариях люди осуждают такой поступок продавца.

"Это же какими циничными чудовищами надо быть, чтобы создать зажигалку с портретом погибшего героя. Вас там ничего не жмет? Здравый смысл может? Как можно танцевать на костях?", — говорится в одном из комментариев.

Фото: Фото из открытых источников

Расстрел пленника из-за слов: "Слава Украине!"

6 марта в Сети опубликовали видео, как российские оккупанты в упор расстреляли военнопленного. Россияне убили украинца из-за слов: "Слава Украине!". В Офисе президента пообещали выяснить и наказать россиян за военное преступление.

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что по факту расстрела пленника возбуждено уголовное производство. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц расстрелянного воина ВСУ. "Хочу, чтобы мы все вместе, в единстве, ответили на его слова: "Герою слава! Героям слава! Украине слава!", — сказал глава государства в своем видеообращении.

СБУ 12 марта сообщили: установили, что расстрелявшим украинским военным был снайпер 163 батальона 119 отдельной бригады ТРО Черниговской области Александр Мациевский.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины Александру Мациевскому. Зеленский подчеркнул, что военного за его мужественный поступок будут знать все украинцы и помнить вечно.

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