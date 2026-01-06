- Дата публикации
Сеть возмутилась из-за итальянца на границе: мужчина в вышиванке восхвалял Путина и устроил скандал
Сеть разразилась от возмущения из-за истории об итальянце, который ехал в Белую Церковь в вышиванке, но при этом выражал поддержку российской агрессии.
Сеть всколыхнула история, развернувшаяся в рейсовом автобусе сообщением Италия — Украина. Гражданин Италии, одетый в подаренную украинской любимой вышиванку, публично восхвалял военного преступника Путина и оскорблял Украину. Однако он не учел одного: рядом ехала украинская блоггерша, которая решила не оставлять это безнаказанным.
Об этом стало известно из сообщения блоггера Дарьи Мельниченко в соцсети Threads.
Вышиванка и «любовь» к диктатору
Инцидент произошел во время остановки автобуса. Как рассказала Дарья Мельниченко, из транспорта вышла пара — украинка и итальянец по имени Рокко. Мужчина был одет в вышиванку и поначалу произвел приятное впечатление. Он сам подошел к блоггеру и завел разговор.
Однако диалог мгновенно превратился в поток грязи. Узнав, что девушка из Украины, «Рокко» начал рассказывать, какая «х…евая у нас страна» и какой «х…йовый президент». «И что он уважает Путина, и какой он молодец», — цитирует слова иностранца автор сообщения.
Наибольшее возмущение вызвал цинизм ситуации: мужчина ехал в дом своей партнерши в Белую Церковь, был одет в украинскую национальную одежду, но открыто поддерживал агрессора, ежедневно убивающего украинцев. Его спутница, по словам свидетелей, разделяла взгляды мужчины.
«Теплая встреча» на границе
Девушка решила действовать мгновенно. Она заявила, что такие люди не имеют права пересекать украинскую границу во время войны, и предупредила, что сообщит о поклоннике Путина соответствующие службы.
История быстро стала вирусной: за считанные часы на страницу Дарьи подписалось почти 20 тысяч человек, следивших за развязкой драмы. Когда автобус прибыл на пункт пропуска «Чоп — Захонь», итальянца уже ждали.
«Поговорила со старшим смены. Они уже знали и ждали. Сфотографировала мои документы и итальянца. Пару повели на допрос, а я написала заявление», — сообщила Мельниченко.
Что говорят в ГНСУ
Журналист Виталий Глагола обратился за комментарием к секретарю Государственной пограничной службы Украины Андрею Демченко. Там подтвердили информацию об этом событии.
Демченко отметил, что пограничники были проинформированы о ситуации, которая получила огласку в соцсетях.
«При прибытии этого лица в пункт пропуска к нему осуществляются все предусмотренные законом меры пограничного контроля. Решения будут приниматься исключительно в правовом поле», — подчеркнул полковник Демченко.
По данным источников, Служба безопасности Украины также находится в «курсе ситуации».
Впоследствии журналист сообщил, что Рокко оформили карточку отказа во въезде и запрет на пребывание в Украине на несколько лет.
Что говорят о «поклоннике Путина» украинцы
Ситуация быстро превратилась в источник мемов и жарких дискуссий.
Что известно о пророссийском Рокко
Журналист пошел дальше и нашел страницу в социальной сети итальянца.
«Нашел ТикТок итальянца Рокко, которому сейчас ребята из ГНСУ на КПП Тиса в Чопе оформляют запрет въезда в Украину», — пишет Глагола.
По его словам, последний пост мужчины — «фото из автобуса и радость, что он едет в Россию через Украину».
