Сеть возмутило видео избиения офицером солдата в Житомирской области: все подробности скандала

После обнародованного в Сети видео жестокого избиения солдата офицером учебного центра Житомирской области, младшим лейтенантом Виктором Витусевичем в подразделении проведут служебное расследование. Между тем, пользователи соцсетей говорят о нередких фактах издевательств и требуют для обидчика солдата строгого наказания.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом инциденте.

Что происходит на видео

Видео избиения солдата появилось в воскресенье, 12 марта. На опубликованных кадрах мужчина крепкого, спортивного телосложения в помещении без окон и бетонным полом толкает рукой и наносит профессиональный удар ногой в грудь другому мужчине, одетому в спортивные штаны и военную фриску.

Вокруг стоит по меньшей мере шесть человек в военной форме, которые никак не вмешиваются в избиение.

На кадрах можно разобрать, что между нанесениями ударов коренастый мужчина вроде бы говорит: "легче?.." и "понял?".

Сам ролик, снятый с коридора, длится несколько секунд.

В подписи к опубликованному видео говорится, что таким образом командир взвода Виктор Витусевич якобы издевается над "срочником". Поскольку призыва на срочную службу в прошлом году не было, трудно сказать, когда именно было снято видео.

Что заявил офицер

В тот же день, 12 марта, младший лейтенант Виктор Витусевич подтвердил факт избиения солдата, опубликовав видео на своей странице в Facebook.

"Я, младший лейтенант, буду с вами честным. Я был неправ и готов понести наказание, которое я заслуживаю", — сказал он.

В то же время по его словам можно понять, что избиение было "воспитательной мерой", примененной к солдату, якобы, из-за употребления алкоголя.

“Хочу сказать, что алкоголь в армии – это недопустимо, это смерть на фронте, риск для жизни всего подразделения, где бы он ни был – на учебе или в районе выполнения боевых действий. Это недопустимо и надо строго запрещать. Я буду отвечать за свои действия, но это не изменит мое отношение к алкоголю в армии", — заявил Виктор Витусевич.

Подтверждений тому, что солдат употреблял спиртные напитки, нет. На видео он выдерживает удар, стоя на ногах, и отступает от надвигающегося на него офицера.

Реакция командования воинской части

Военное командование 190-го учебного центра, расположенного в поселке Гуйва Житомирского района, прокомментировало этот инцидент.

"Мы разделяем возмущение по поводу выявленного факта. Уже начато служебное расследование, к которому приобщены все компетентные структуры: Служба Военного правопорядка, контрразведка, Государственное бюро расследований и т.д. Мы строим армию нового формата, где нет места злоупотреблениям и неуставным отношениям.. По результатам расследования будут приняты соответствующие решения", – говорится в сообщении.

В командовании воинской части отметили, что участники инцидента отстранены от выполнения должностных обязанностей до конца расследования.

Комментарии в соцсетях

После того, как видео инцидента попало в Сеть, в комментариях в соцсетях сообщают, что такие издевательства — не редкий случай.

“Это уже не в первый раз на Житомирщине. В 2020 году на полигоне был избит контрактник. Имеется судебное решение 2 года условно. Не дадим таким подонкам получить условный срок. Только максимальный, а всем, кто смотрел и ничего не сделал - "условно" и на фронт”, — говорится в одном из сообщений.

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Комментаторы требуют арестовать и судить младшего лейтенанта Витусевича.

"Все что он заслуживает — это гнить в тюрьме, такие поступки не допустимы, пока наши военные храбро борются за независимость нашего государства, такие ублюдки издеваются над солдатами, которые ничего не могут сделать и вынуждены терпеть издевательства командиров", — пишут в комментариях .

В действиях офицера, зафиксированных на видео, один из пользователей соцсетей увидел признаки преступления, предусмотренного ст. 365 ч.2 УК Украины.

“Ответственность за такие действия предусмотрена в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет. Если это животное не посадят по этой статье, тогда понятно, какое у вас там "строгое расследование!" – написал он.

Кроме того, в комментариях в соцсети обращают внимание на поведение военных, наблюдающих за избиением, и призывают провести расследование относительно командования воинской части.

“А командование, которое дает разрешение на такие воспитательные мероприятия? Месяц назад был уже случай, парень едва доехал до больницы, тогда не было подтвержденных фактов. Теперь фактов хватит? Ждем, когда будет служебная проверка и по руководству Центра, особенно тем, кто "лично" принимает таких "офицеров", – написал один из комментаторов.

Напомним, в одной из воинских частей Житомира разразился скандал. Младший лейтенант избил солдата, а затем записал видеообращение с извинениями.

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