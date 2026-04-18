Севастополь окутало дымом от пожара: куда попали дроны (фото)

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

Реклама

Город Севастополь во временно оккупированном Крыму окутали клубы черного дыма от пожара, местные жители жалуются на вонь от копоти в воздух. Пожар возник на нефтебазе, расположенной в Казачьей бухте, после массированной атаки беспилотников в ночь на 18 апреля.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, на территории промышленного объекта произошло мощное возгорание.

Реклама

Известно, что в Казачьей бухте расположены ключевые топливные резервуары, которые обеспечивают потребности Черноморского флота РФ.

По свидетельствам очевидцев, ночью в небе над Севастополем были слышны звуки полета беспилотников, которые сопровождались непрерывной стрельбой из стрелкового оружия и зенитных установок, которыми оккупанты пытались сбить воздушные цели.

Когда раздались взрывы, над портовой зоной поднялся густой дым, а в небе появились блики от пожара.

Оккупационные власти Севастополя традиционно пытаются преуменьшить масштабы последствий удара. Подконтрольный России глава города Михаил Развожаев заявил, что причиной возгорания стало падение обломков сбитого дрона-камикадзе на резервуар, который якобы был почти пустым.

Реклама

По его версии, ситуация находится под полным контролем экстренных служб, а повреждения объекта являются несущественными.

Однако, как свидетельствуют фото, опубликованные «Крым.Реалии», в Севастополе до сих пор виден черный дым от пожара на нефтебазе.

Официальные украинские силовые ведомства сохраняют информационную тишину, ожидая полных данных объективного контроля со спутников.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 18 апреля украинские военные попали в четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли на территории России, а также били по ремонтным подразделениям россиян.