Севастополь окутало дымом от пожара: куда попали дроны (фото)
Ночью в небе над Севастополем были слышны звуки полета беспилотников, которые сопровождались непрерывной стрельбой.
Город Севастополь во временно оккупированном Крыму окутали клубы черного дыма от пожара, местные жители жалуются на вонь от копоти в воздух. Пожар возник на нефтебазе, расположенной в Казачьей бухте, после массированной атаки беспилотников в ночь на 18 апреля.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Судя по опубликованным в соцсетях кадрам, на территории промышленного объекта произошло мощное возгорание.
Известно, что в Казачьей бухте расположены ключевые топливные резервуары, которые обеспечивают потребности Черноморского флота РФ.
По свидетельствам очевидцев, ночью в небе над Севастополем были слышны звуки полета беспилотников, которые сопровождались непрерывной стрельбой из стрелкового оружия и зенитных установок, которыми оккупанты пытались сбить воздушные цели.
Когда раздались взрывы, над портовой зоной поднялся густой дым, а в небе появились блики от пожара.
Оккупационные власти Севастополя традиционно пытаются преуменьшить масштабы последствий удара. Подконтрольный России глава города Михаил Развожаев заявил, что причиной возгорания стало падение обломков сбитого дрона-камикадзе на резервуар, который якобы был почти пустым.
По его версии, ситуация находится под полным контролем экстренных служб, а повреждения объекта являются несущественными.
Однако, как свидетельствуют фото, опубликованные «Крым.Реалии», в Севастополе до сих пор виден черный дым от пожара на нефтебазе.
Официальные украинские силовые ведомства сохраняют информационную тишину, ожидая полных данных объективного контроля со спутников.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 18 апреля украинские военные попали в четыре объекта нефтеперерабатывающей отрасли на территории России, а также били по ремонтным подразделениям россиян.