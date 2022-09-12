Севастопольская бригада морпехов — все: ВСУ уничтожили 85% подразделения оккупантов в Херсонской области

Морпехи из Севастополя во время боев потеряли 85% личного состава.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"После удачных действий, предпринятых Силами обороны на Херсонском направлении, враг понес значительные потери в живой силе. По имеющейся информации, 810 отдельная бригада морской пехоты (пункт постоянной дислокации город Севастополь) потеряла почти 85% личного состава. У остальных военнослужащих крайне низкий морально психологическое состояние, они массово отказываются от возвращения в зону ведения боевых действий", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что российские оккупанты в истерике по поводу контрнаступления ВСУ на Харьковщине. Поэтому после того, как их потрепали ЗСУ, решили перебросить туда все имеющиеся у них силы.

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