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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Север Украины под угрозой: Россия проводит операции, чтобы создать буферную зону — ISW

Оккупанты продолжали ограниченные операции на севере Сумской области 19 и 20 июня.

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Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Российские военные

Российские военные / © Reuters

Российские войска проводят ограниченные операции на севере Сумской области, чтобы создать обороноспособные буферные зоны в этом регионе.

Об этом говорится в Институте по изучению войны (ISW).

Аналитики отмечают, что оккупанты продолжали ограниченные операции на севере Сумской области 19 и 20 июня. Однако не продвигались вперед, потому что украинские войска дают отпор — контратаковали к юго-востоку от города Сум.

Также украинские военные продолжают наносить удары по российским военным объектам в Белгородской области. Генеральный штаб Украины 20 июня сообщил, что они нанесли удары по российским пунктам управления беспилотниками вблизи Теребрено — это примерно в трех километрах от границы.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные днем ранее, показывают, как украинские беспилотники наносят удар по российской реактивной системе залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» к западу от Гоголевки.

Также Украина поразила российское коммуникационное оборудование вблизи Грайворона (примерно в семи километрах от международной границы). Об этом свидетельствуют спутниковые фото.

Ситуация на фронте — последние новости

По данным издания Reuters, легендарная бригада «Азов» снова сосредотачивает внимание на оккупированном россиянами Мариуполе и российской логистике в оккупированных районах. Под прицелом объекты, которые помогают оккупантам удерживать контроль над югом Украины и поставлять войска на фронт.

Между тем, по данным ISW, тактическая ситуация в Константиновке Донецкой области усугубляется. Пропагандисты пытаются использовать продвижение в городе, чтобы заявить о якобы скором захвате Россией всего «крепостного пояса» Донбасса и капитуляции Украины.

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Дата публикации
Количество просмотров
225
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