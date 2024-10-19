Северная Корея перебросила в Россию 1,5 тыс. спецназовцев: подробности

Северная Корея перебросила на территорию России 1,5 тыс. спецназовцев, в субботу, 19 октября.

Об этом пишет The Telegraph.

Сообщается, что около 1500 спецназовцев было переброшено во Владивосток, дальнейшее развертывание которых ожидается в ближайшее время.

Предполагается, что персонал, отправленный во Владивосток, происходит из 200-тысячного ряда SOF, который в основном используется для исследования и проверки обороны Южной Кореи.

Что говорят в Украине

По данным президента Украины Владимира Зеленского и южнокорейской разведки, около 10 тысяч солдат Пхеньяна готовятся присоединиться к армии Москвы.

В то время как руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что к 1 ноября на Курск будет направлено около 2600 военных.

По данным СНБО, военнослужащим выдали российскую военную форму, оружие и поддельные удостоверения, и ожидается, что они будут направлены в Украину после того, как они пройдут обучение.

"Это сродни попытке замаскировать северокорейскую выдавая их за российских солдат ", — заявили в разведывательном агентстве

Какую роль будет играть Северная Корея

Пока не ясно, какую роль будут выполнять северокорейские силы специального назначения на восточном фронте Украины.

Генеральный директор Gray Dynamics Ахмед Хассан подчеркнул, что SOF считаются "специальными" по стандартам северокорейской армии, а не критериям для сил специального назначения НАТО или России.

"Если есть рейтинг от одного до десяти, и, скажем, один — базовый солдат, а десять — это, скажем, Delta Force или SAS, тогда силы NK занимают 5", — сказал Хасан The Telegraph.

Какая роль Китая

В субботу США объявили о санкциях против китайских компаний, связанных с производством дронов-смертников, которые используются против Украины.

Но Пекин, рассматривающий Северную Корею в качестве буферной зоны между собой и союзницей США Южной Кореей, исторически выступает против любых решений Пхеньяна, которые считаются рискованными или дестабилизирующими для внешних дел Китая, в частности для его торговых отношений с Западом.

"Если Китай скажет "нет" окончательному развертыванию войск – этого не произойдет. Россия может предложить Северной Корее очень мало по сравнению с тем, что предлагает Китай, поэтому, если Пекин затормозит план, эти войска могут никогда не появиться на фронте" , – говорится в сообщении.

Напомним, китайские государственные СМИ в субботу, 19 октября, сообщили, что лидер КНР Си Цзиньпин призвал войска усилить боеспособность.

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