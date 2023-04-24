Северное сияние над Чернобыльским заповедником: ученые выложили фото

В воскресенье, 23 апреля, не только жители Киевской области наблюдали северное сияние. Это ярко-розовое северное сияние было зафиксировано на камерах во многих областях Украины, в том числе и над Чернобыльским заповедником.

Об этом сообщили в Чернобыльском Радиационно-экологическом Биосферном Заповеднике.

"В ночь с 23 на 24 апреля большинство украинцев наблюдали кратковременное явление северного сияния. Розово-зеленый свет можно увидеть во многих областях Украины, в том числе и над Чернобыльским заповедником", — сообщает источник.

Розово-зеленый свет можно увидеть во многих областях Украины, в том числе и над Чернобыльским заповедником. Фото: mykola.buriak

Отметим, что разноцветные вспышки зафиксировали и над территорией Беларуси. Возникновение сияния в небе специалисты уже объяснили полярным из-за мощной геомагнитной бури. .

По словам ученого Ивана Крячко, из-за того, что корональные массы Солнца достигли заряженной атмосферы вокруг Земли, поникли в атмосферу и вступили во взаимодействие с азотом и другими входящими в состав воздуха молекулами, различные газы засветились по-разному – зеленым, красным, малиновым. цветами.

Розово-зеленый свет можно увидеть во многих областях Украины, в том числе и над Чернобыльским заповедником. Фото: mykola.buriak

По информации специалиста, мощная геомагнитная буря может быть опасна для самолетов и космических кораблей, а также снизить работу электростанций.

Читайте также: