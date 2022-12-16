Северную часть Хмельницкой области 16 декабря обесточат: что произошло

Начать ремонтные работы энергетики планируют уже в 08:00.

В пятницу, 16 декабря, северные населенные пункты Хмельницкой области, как планировали накануне, временно обесточат. Будут осуществлять плановые ремонтные работы на высоковольтном оборудовании.

Об этом предупреждает "Хмельницкоблэнерго".

"С целью проведения восстановительных работ на высоковольтном оборудовании, 16 декабря будут временно обесточены некоторые общины на севере области", — отмечают в облэнерго.

Энергетики приступят к ремонтным работам в 08.00.

Без электроэнергии будут жители общин:

Красиловской,

Староконстантиновской,

Старосинявской,

Шепетовской,

частично Полонских,

несколько микрорайонов Хмельницкого: Озерная, Выставка и Заречье.

Целью работ называют обеспечение более надежного распределения электроэнергии потребителям края.

К слову, ремонтные работы должны пройти в четверг, 15 декабря. Но их решили перенести в связи с технологическими нарушениями на другом участке электросетей области.

Напомним, в Офисе президента отмечают, что ситуация в энергосистеме Украины на этой неделе улучшилась, так что в большинстве регионов восстановят графики плановых отключений света.

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