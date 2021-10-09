Северный антициклон отступит: синоптик рассказала, как и когда в Украине изменится погода

Со среды, 13 октября, температура воздуха в стране днем станет немного выше.
Погода в Украине на следующей неделе изменится — северный антициклон отступит и на его смену придут дожди.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Северный антициклон скоро от нас уйдет, воздушная масса придет другая — с осадками", — написала она.
Диденко отметила, что первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покрову, а холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях. В дневные часы в стране будет теплее на следующей неделе.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.
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