Северный антициклон отступит: синоптик рассказала, как и когда в Украине изменится погода

Северный антициклон отступит: синоптик рассказала, как и когда в Украине изменится погода

Со среды, 13 октября, температура воздуха в стране днем станет немного выше.

Погода в Украине на следующей неделе изменится — северный антициклон отступит и на его смену придут дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Северный антициклон скоро от нас уйдет, воздушная масса придет другая — с осадками", — написала она.

Диденко отметила, что первые существенные дожди пройдут вечером 13 октября и 14 октября, на Покрову, а холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях. В дневные часы в стране будет теплее на следующей неделе.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодным, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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