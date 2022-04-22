Северодонецк остался без света: россияне перебили высоковольтную линию

Во всем Северодонецке Луганской области в пятницу, 22 апреля, исчезло электроснабжение.

Российские оккупанты во время дневного обстрела Лисичанска повредили высоковольтную линию электроснабжения. Ее напряжение 110 кВ.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Последствия обстрела он назвал катастрофическим.

"Обесточены все жилые кварталы Северодонецка. На месте аварии работает аварийная бригада ЛЕО", — сообщил глава области.

К слову, утром 22 апреля Гайдай сообщал, что в Луганской области без света 34 населенных пункта: 21 полностью и 13 частично. То есть 109071 потребитель находится без электроэнергии. Нет газа 108 715 абонентов: в 30 населенных пунктах полностью, а в восьми — частично.

"Сейчас уничтоженные электроподстанции, трансформаторы, газораспределительные и насосные станции – тысячи. Глобально все можно отстроить только после войны. Восстановление света, воды или газа – точечные", — подчеркнул он.

Как сообщалось, россияне пытаются наступать в районе Рубежного, также продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новтошковское и Попасная, Луганской области. В то же время кафиры несут значительные потери.

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