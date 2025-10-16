ТСН в социальных сетях

Украина
183
1 мин

Северокорейские операторы беспилотников корректируют российские удары по Сумщине — Генштаб

Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии.

Светлана Несчетная
Солдаты КНДР

Солдаты КНДР / © Associated Press

Военнослужащие КНДР замечены среди подразделений, оказывающих поддержку российским оккупационным войскам Сумской области. Российское командование использует их, в частности, для корректировки огня по украинским оборонным рубежам.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в социальной сети Facebook.

«С территории Курской области эти подразделения проводят разведывательные мероприятия с помощью беспилотных летательных аппаратов. Они осуществляют выявление позиций Вооруженных Сил Украины и оказывают помощь в корректировке огня по позициям украинских подразделений в Сумской области», — отмечается в сообщении.

В частности, Силы обороны Украины зафиксировали переговоры между северокорейскими операторами БПЛА и личным составом российской армии.

«Операторы северокорейских БПЛА осуществляли корректировку огня реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск», — говорится в сообщении.

В связи с критическими потерями личного состава и провалом наступательной операции в Сумской области руководство РФ продолжает привлекать подразделения из Северной Кореи к активным боевым действиям.

В свою очередь, Вооруженные Силы Украины документируют все установленные факты участия иностранных формирований в вооруженной агрессии. Подразделения, вовлеченные в агрессию против Украины, будут нейтрализованы в соответствии с законами и правилами ведения войны.

Напомним, около двух тысяч военнослужащих Северной Кореи погибли на войне в Украине, где они воюют на стороне РФ.

183
