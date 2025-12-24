- Дата публикации
Северск перешел под контроль российских войск - DeepState
Город Северск в Донецкой области, по данным мониторинговых ресурсов, оказался под контролем российских оккупационных войск.
Аналитические и мониторинговые сообщества сообщают о потере контроля Сил обороны Украины над городом Северск в Донецкой области. По их данным, населенный пункт находится в так называемой «красной зоне».
Ранее отдельные источники фиксировали проникновение и закрепление подразделений противника в черте города. В то же время в публичных заявлениях официальных представителей Генерального штаба ВСУ отмечалось, что Северск остается под контролем украинских сил.
Кроме того, по информации аналитиков, под контроль российских войск перешел и населенный пункт "Грабовское" , расположенный в этом же направлении.
Напомним, ранее мы писали о том, что в отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские войска, вероятно, захватили Северск после 41 месяца боев.