Северск перешел под контроль российских войск - DeepState

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Аналитические и мониторинговые сообщества сообщают о потере контроля Сил обороны Украины над городом Северск в Донецкой области. По их данным, населенный пункт находится в так называемой «красной зоне».

Ранее отдельные источники фиксировали проникновение и закрепление подразделений противника в черте города. В то же время в публичных заявлениях официальных представителей Генерального штаба ВСУ отмечалось, что Северск остается под контролем украинских сил.

Кроме того, по информации аналитиков, под контроль российских войск перешел и населенный пункт "Грабовское" , расположенный в этом же направлении.

Реклама

Напомним, ранее мы писали о том, что в отчете Института изучения войны (ISW) говорилось, что российские войска, вероятно, захватили Северск после 41 месяца боев.