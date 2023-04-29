Сеять, несмотря на российские мины: на полях Харьковской области работает трактор-сапер

В Харьковской области аграрии решились начать посевную, несмотря на то, что в регионе не обследованы взрывотехниками 570 тысяч гектаров освобожденной земли. Более того, фермеры самостоятельно нашли способ, как разминировать плодородный чернозем, говорится в ТСН.

У владельца агрофирмы Александра Кривцуна остался единственный старенький трактор, ведь остальную агротехнику уничтожили или украли оккупанты. Изобретательный мужчина решил воспользоваться на максимум тем, что осталось, и создал трактор-сапер. Чтобы выпустить его на заминированное поле, трактор оборудовали максимальной защитой, в том числе и из остатков подбитых российских танков. На месте водителя инженеры создали автопилот.

Итак, трактор ездит по заминированному полю, но без водителя в кабине. Им управляет Павел и делает это с безопасного расстояния. Он держит устройство дистанционного управления трактором в ковше подъемника, находясь в нем на максимальной высоте. Это нужно для того, чтобы устройство хорошо ловило сигнал. Радиус действия управления – до двух километров. Благодаря маленькой камере, вмонтированной в кабину, Павел на экране видит все, будто сидит за рулем, и пытается не наехать на противотанковые мины.

У предполагаемых взрывчаток устанавливают флажки и зовут саперов. Впрочем, подобный метод работает не всегда. К примеру, закопанную мину через камеру заметить сложно. Поэтому трактор уже получил "боевое крещение" и остался без стекла в кабине, когда на днях наехал на взрывчатку.

Агропредприниматель Александр арендует две тысячи гектаров полей. На данный момент трактор-сапер проверил на наличие мин уже четверть территории. На обследованной земле фермер планирует сеять подсолнечник и кукурузу.

В Харьковской области засеяли уже 56 тысяч гектаров. Однако это всего около 10% из запланированных масштабов. Еще 300 тысяч гектаров в прифронтовых районах будут пустыми уже второй год.

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