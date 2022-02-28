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"Сейчас для этого не время": в Луцке, Шацке и на Прикарпатье запретили продажу алкогольных напитков

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"Сейчас для этого не время": в Луцке, Шацке и на Прикарпатье запретили продажу алкогольных напитков

Pexels

Сейчас необходимо думать о безопасности, порядке и дисциплине.

В Луцке с 28 февраля 2022 года запретили продажу алкогольных напитков.

Об этом сообщает мэр города Игорь Полищук, пишет "Волынь Post".

"Сегодня я подпишу распоряжение, которым завтра, 28 февраля, с 7 часов утра в нашей общине в связи с военным положением будет прекращена продажа алкоголя, потому что сейчас для этого не время. Сейчас необходимо думать о безопасности, порядке и дисциплине, – подчеркнул Игорь Полищук.

Также в Прикарпатье запретили продажу алкоголя.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, сообщает "Курс".

"На заседании оперативного регионального штаба приняли решение о внесении распоряжения областной военной администрации относительно запрета продажи алкоголя. Отныне на территории области реализация алкоголя запрещается. Соответственно, распитие алкоголя в общественных местах тоже запрещено", — сообщила Онищук.

К тому же в Шацкой поселковой территориальной общине Волыни запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки на период действия военного положения.

Об этом информируют в Шацком селищном совете, — пишет "Район.Шацк".

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Шацкого поселкового совета. Проводятся проверки на выявление фактов продажи алкогольных изделий в заведениях торговли и на вынос в барах и ресторанах Шацкого общества.

На нарушителей, а также тех, кто производит и продает самогон, будут налагаться штрафы в соответствии с законодательством.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины – более 70
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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