"Сейчас для этого не время": в Луцке, Шацке и на Прикарпатье запретили продажу алкогольных напитков

"Сейчас для этого не время": в Луцке, Шацке и на Прикарпатье запретили продажу алкогольных напитков

Сейчас необходимо думать о безопасности, порядке и дисциплине.

В Луцке с 28 февраля 2022 года запретили продажу алкогольных напитков.

Об этом сообщает мэр города Игорь Полищук, пишет "Волынь Post".

"Сегодня я подпишу распоряжение, которым завтра, 28 февраля, с 7 часов утра в нашей общине в связи с военным положением будет прекращена продажа алкоголя, потому что сейчас для этого не время. Сейчас необходимо думать о безопасности, порядке и дисциплине, – подчеркнул Игорь Полищук.

Также в Прикарпатье запретили продажу алкоголя.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, сообщает "Курс".

"На заседании оперативного регионального штаба приняли решение о внесении распоряжения областной военной администрации относительно запрета продажи алкоголя. Отныне на территории области реализация алкоголя запрещается. Соответственно, распитие алкоголя в общественных местах тоже запрещено", — сообщила Онищук.

К тому же в Шацкой поселковой территориальной общине Волыни запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки на период действия военного положения.

Об этом информируют в Шацком селищном совете, — пишет "Район.Шацк".

Такое решение было принято на заседании оперативного штаба Шацкого поселкового совета. Проводятся проверки на выявление фактов продажи алкогольных изделий в заведениях торговли и на вынос в барах и ресторанах Шацкого общества.

На нарушителей, а также тех, кто производит и продает самогон, будут налагаться штрафы в соответствии с законодательством.