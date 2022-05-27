Сейчас "ДНР" называют "ЖНР": пленный рассказал, как в Донецкой области оккупанты "мобилизуют" почти всех мужчин

Сейчас "ДНР" называют "ЖНР": пленный рассказал, как в Донецкой области оккупанты "мобилизуют" почти всех мужчин

Захватчики на временных оккупированных территориях Донецкой области принудительно "мобилизуют" почти всех мужчин на войну.

Поэтому теперь псевдообразование "ДНР" называют "ЖНР" ("Женская народная республика").

Об этом СБУ рассказал пленный захватчик, которого "мобилизовали" во временно оккупированной Донецкой области.

"Нам не до политики, мы рабочие, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас "ДНР" обзывают? "ЖНР"! Там мужчин практически не осталось", — рассказывает мужчина, радуясь, что попал в плен и остался жив.

Оккупант уверяет, что никогда не чувствовал себя частью русской армии из-за плохого отношения военных РФ.

"Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальона почти постоянно был в нетрезвом состоянии", — говорит задержанный.

Также он рассказывает, что командиры стреляли под ноги "ДНРовцам", если им что-то не нравилось.

"Теперь задержанный дает показания СБУ, разоблачая преступления врага", — отметили в СБУ.

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